Biografia

Antonella Mosetti nasce il 1° agosto del 1975 a Roma. Debutta in televisione prendendo parte a "Non è la Rai", programma in onda su Italia 1 a cui giunge nel 1993, scelta da Gianni Boncompagni, dopo avere lavorato come modella ed essere apparsa nel film "Le donne non vogliono più".

A "Non è la Rai" resta per due anni, fino al 1995, facendo coppia fissa con Ilaria Galassi e diventando una delle ragazze più apprezzate dal pubblico.

Antonella Mosetti

Il matrimonio

Il 30 giugno del 1995, non ancora ventenne, si sposa con Alessandro Nuccetelli. Il matrimonio viene trasmesso poche settimane più tardi su Italia 1 in occasione di uno speciale denominato "Fiori d'arancio a Non è la Rai", presentato da Riccardo Rossi.

L'unione tra i due, in ogni caso, durerà pochi anni: Antonella, però, diventa mamma di Asia Nuccetelli nel 1996, a soli 21 anni.

Il ritorno in tv di Antonella Mosetti

Nel 1997 recita al fianco di Raffaella Carrà nella fiction "Mamma per caso", per poi entrare nel cast di "Ciao Darwin", varietà in onda su Canale 5 il sabato sera, in qualità di prima ballerina. Dopo aver concluso l'esperienza nel programma di Paolo Bonolis, ha una piccola parte in "C'era un cinese in coma", commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone in cui veste i panni di un'amante di Nicola Renda.

Viene poi essere scelta come protagonista del film di Franco Salvia "Prigionieri di un incubo".

Gli anni 2000

Nell'estate del 2001 è accanto a Mike Bongiorno in "Paperissima Sprint", la versione estiva della trasmissione che raccoglie video di papere ed errori in tv trasmessa da Canale 5.

Lasciata Mediaset, a settembre Antonella Mosetti si sposta in Rai, dove entra nel cast di "Quelli che...aspettano". Nella stagione 2003/2004 passa sulla prima rete nazionale per condurre "Casa Raiuno" insieme con Massimo Giletti, in onda tutti i pomeriggi, per poi affiancare Clarissa Burt e Jocelyn ne "La nave di Capodanno", programma in diretta la notte di Capodanno sia su Raiuno che su Raidue.

Dopo avere posato per un calendario senza veli, immortalata dal fotografo Angelo Gigli, nel 2004 partecipa con Giulia Montanarini a "Compagni di squola", accanto a Pino Insegno. Nello stesso anno fa ritorno in Mediaset per prendere parte a "La domenica del villaggio", in onda su Retequattro, e sempre sulla stessa rete è alla guida del "Sipario del TG4", trasmissione di approfondimento del telegiornale diretto da Emilio Fede.

Protagonista, insieme a molte colleghe, di "Non è la Rai speciale", proposto da Happy Channel, nell'autunno del 2005 la Mosetti posa per il calendario realizzato da Enrico Ricciardi "Woman for Planet 2006", che viene venduto con il magazine "Lifestyle GOO!". Una parte del ricavato viene devoluto a forPlanet, associazione ambientalista guidata da Tessa Gelisio a sostegno della protezione delle foreste boliviane.

Il ritorno in Rai e le apparizioni successive

Il 30 agosto del 2006 la Mosetti torna sulla Rai, di nuovo al fianco di Massimo Giletti, per condurre la quarantanovesima edizione del "Festival di Castrocaro", e poco dopo diventa la prima ballerina di "Quelli che... il calcio", su Raidue, prima di essere sostituita da Federica Ridolfi.

Nell'estate del 2007 fa di nuovo coppia con Massimo Giletti presentando su Raidue in seconda serata la dodicesima edizione del "Premio Cimitile".

Sul fronte sentimentale, dopo una relazione con Davide Lippi (figlio di Marcello Lippi), inizia a frequentare lo schermidore Aldo Montano, campione olimpico nella sciabola individuale ad Atene 2004 (i due rimarranno insieme fino al 2012).

Protagonista del calendario di "For Men", dove viene immortalata da Settimio Benedusi, nel 2008 entra nel cast del Bagaglino, prima donna dello show "Sex and Italy" proposto al Salone Margherita di Roma. Sempre con il Bagaglino nel 2009 è in onda su Canale 5 con "Bellissima - Cabaret anticrisi", che però ottiene risultati di ascolto poco soddisfacenti.

Gli anni 2010

Nel 2014, a 39 anni, il suo compagno è il calciatore Alessandro Corvesi, di 13 anni più giovane. Di lui ha dichiarato:

I cavalli di razza si riconoscono al nastro di partenza. Alessandro è il mio puledro. Facciamo l'amore tutti i giorni, anche dieci volte durante la settimana. Con lui ho ritrovato la mia femminilità e, per la prima volta, grazie a lui, ho dimenticato Aldo Montano. Ma guai a chiamarlo "toy boy"... Chi usa quella parola parla di Ale senza conoscerlo. Lui è più giovane di me anagraficamente, ma di testa è un cinquantenne galante che sa amare e rispettare. La "pischella" tra i due sono io.

Rimasta fuori dal piccolo schermo per qualche anno, tra il 2015 e il 2016 torna a farsi notare grazie agli scatti che pubblica sul suo profilo Instagram e che la vedono ritratta in pose sensuali e provocanti insieme con la figlia Asia Nuccetelli, appena maggiorenne.

A settembre del 2016 viene scelta, proprio insieme con la figlia, per partecipare come concorrente alla prima edizione italiana del "Grande Fratello Vip", presentata da Ilary Blasi su Canale 5: mamma e figlia partecipano come "concorrente unica". Nella casa più spiata della tv, dovranno fare i conti con altri vip, tra cui un'altra star di Instagram: Alessia Macari.

Gli anni 2020

Dal 2021 apre diversi profili su vari siti internet, alcuni dei quali a pagamento, come OnlyFans, con tematiche pornografiche.

Nel 2024, in un'intervista a "La Zanzara", ripresa da "Il Giornale" e da "Il Fatto Quotidiano", dichiara:

«Non l'ho mai data per lavorare. L'avrei data volentieri, ma in Mediaset e Rai sono tutti vecchi e non mi piacciono. Se sei potente te la do volentieri. A me l'hanno proposto tante volte, ma ho sempre detto no.»

Nello stesso anno, in tv, a "Storie di donne al bivio" condotto su Rai2 da Monica Setta parla di un bacio dato al giovane Niccolò Bettarini - figlio di Stefano Bettarini e di Simona Ventura:

«Non potrei mai mettermi con uno che ha l'età di mia figlia. E poi amo un uomo francese.»