Biografia

Laura Freddi nasce il 19 maggio del 1972 a Roma. Comincia a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo nel 1989, quando ha diciassette anni, aggiudicandosi il Concorso internazionale Teen Agers di Cavalese. Dopo avere recitato nel film di Adolfo Lippi "Ottobre rosa all'Arbat", si diploma in ragioneria. Nel 1992 debutta in televisione grazie a Gianni Boncompagni, diventando una delle protagoniste di "Non è la Rai".

Proprio nel corso della trasmissione, in cui rimane per due stagioni, ha modo di conoscere Paolo Bonolis, con cui intraprende una relazione sentimentale. Dopo aver presentato "Belli freschi", programma estivo condotto dallo stesso Bonolis, nel 1995 Laura Freddi prende parte a "Occhio allo specchio" e, su Videomusic, a "Segnali di fumo", in compagnia di Paola Maugeri.

La notorietà televisiva

In seguito viene scelta come velina a "Striscia La Notizia", dove fa coppia con Miriana Trevisan, già sua compagna ai tempi di "Non è la Rai". In occasione del "Festivalbar 1995", dove sale sul palco insieme con Federica Panicucci e Amadeus, Laura Freddi propone la canzone scritta da Enzo Iacchetti "Per non volare", che fa parte del mini-cd "Tempo di vita", al cui interno sono presenti anche il singolo omonimo e il pezzo "Brividi freddi".

L'anno successivo la Freddi è accanto a Natalia Estrada e Gerry Scotti ne "Il Quizzone", per poi affiancare Luca Barbareschi, Cristina Quaranta e Massimo Lopez ne "I guastafeste". Dopo essere tornata a "Il Quizzone" nel 1997, sempre in compagnia di Gerry Scotti, conduce da sola la trasmissione musicale "Super". L'anno seguente è di nuovo a "Il Quizzone", questa volta presentato da Amadeus, per poi dedicarsi alla recitazione con la serie tv "Una donna per amico", in onda sulla Rai.

Sempre in Rai presenta con Alessandro Greco lo show "Portami al mare fammi sognare" e, successivamente, diverse prime serate dedicate al "Circo Massimo".

In questi anni, dopo Bonolis, intraprende relazioni sentimentali con il calciatore Fabio Galante e con il conduttore tv Daniele Bossari.

Laura Freddi negli anni 2000

Nel 2001 torna a Mediaset per entrare nel cast di "Buona Domenica", insieme con Maurizio Costanzo, Luca Laurenti e Claudio Lippi. Recita, inoltre, nel film per la tv di Dino Risi "Le ragazze di Miss Italia", prima di affiancare Claudio Bisio, nell'estate del 2003, in "Zelig Tour 2003".

Nel 2004 presenta su La7 una serata dedicata a Gabriella Ferri, per poi tornare a recitare in "Condominio", sit-com in onda all'interno di "Buona Domenica". L'anno seguente presenta su La7 "Aspettando San Valentino" e "Festeggiando", ma anche il concerto di Woody Allen a Roma. Mentre nell'autunno del 2006 appare in qualità di guest star ne "I Cesaroni", fiction con Claudio Amendola trasmessa da Canale 5.

Nel gennaio del 2007 la showgirl romana diventa testimonial di Ediland, l'azienda del marito Claudio Casavecchia (da cui si separerà l'anno seguente), e presenta la sfilata benefica "Kids for Kids" e diverse serate di "Notti di luna caprese". Dopo avere condotto "A gentile richiesta mi faccio in 4", concerto di Gigi D'Alessio in scena al Teatro Brancaccio di Roma, nei primi mesi del 2008 su Sky Vivo, Laura Freddi cura una rubrica della trasmissione "Stella", inventata da Maurizio Costanzo, dedicata alla poesia. Conduce, in questo periodo, "Miss Fiumicino Top Star" e la serata di inaugurazione del "Reggio Calabria Film Festival".

Gli anni 2010

Nell'estate del 2010 si cimenta nella conduzione radiofonica affiancando ogni sabato Arianna Ciampoli e Georgia Luzi in "No comment", su Rai Radio 1. Vi torna nel febbraio dell'anno successivo con "Sanremo? No comment", prima di lavorare alla versione quotidiana del programma, sempre con la Ciampoli e la Luzi. In estate torna su Rai Radio 1 con "Lido Laura", e poco dopo pubblica su iTunes due canzoni, "Sole Luna Laura" e "Hai cambiato il mondo", scritte da Enrico Boccadoro.

A giugno del 2012 entra nel cast di Vero Capri, nuovo canale tv che si avvale della direzione artistica di Maurizio Costanzo e che, però, nel giro di breve tempo viene chiuso per difficoltà economiche. Laura Freddi fa in tempo, comunque, a condurre con Monny B "Vero in cucina" e, nel periodo di Natale, "La cucina delle feste".

Torna a recitare nella primavera del 2013 nel cortometraggio di Pierluigi di Lallo "Punti di vista", insieme con Emy Bergamo e Matteo Branciamore. Diventata testimonial dell'Associazione Nazionale Tumori, nell'autunno del 2015 Laura è una delle concorrenti di "Tale e Quale Show", il talent presentato da Carlo Conti in onda su Raiuno.

Successivamente recita a teatro come protagonista di "Stressati... ancora di più", per poi presentare con Enzo Iacchetti "Cabaret Amore mio". A settembre del 2016 è una delle concorrenti della prima edizione italiana del "Grande Fratello Vip", in onda su Canale 5 e presentato da Ilary Blasi. Con lei ci sono, tra gli altri, Valeria Marini, Costantino Vitagliano ed Elenoire Casalegno.

Nell'estate del 2017 annuncia che, nonostante l'età di 45 anni, coronerà il sogno di diventare mamma. Il padre della bambina è il suo compagno fisioterapista Leonardo D'Amico. La figlia Ginevra nasce all'inizio del 2018.