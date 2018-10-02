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Biografie

Gianfranco D'Angelo

Gianfranco D'Angelo

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Biografia

Attore, comico e cabarettista nato a Roma il 19 agosto 1936.

Prima della notorietà nazionale ha praticato diversi mestieri, per diversi anni è stato un impiegato della SIP. La sua figura di cabarettista si è formata sul palcoscenico del noto teatro romano del Bagaglino. Dalla metà degli anni '70 all'inizio degli anni '80 Gianfranco D'Angelo recita in tantissimi film della commedia erotica all'italiana con Alvaro Vitali, Lino Banfi e Renzo Montagnani.

Nel 1988 conduce su Italia 1 insieme ad Ezio Greggio la prima stagione del programma Striscia la notizia.

Dopo il 2000 si dedica in particolar modo al teatro.

Gianfranco D'Angelo si spegne all'età di 84 anni, il 15 agosto 2021, dopo una breve malattia presso l'ospedale Policlinico Gemelli di Roma.

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Commenti

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Martedì 2 ottobre 2018 16:55:18

Sig. D'Angelo ma mi faccia il piacere,
non vive con 2.000,00  al mese!!
Io con 1.500,00 pago l'affitto, le bollette e vado anche in vacanza. Certo non devo mantenere la villa in Sardegna e le ... signorine ogni tanto!!! Si vergogni di fronte a gente che vive con 600,00  !!!

Da: Titti

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