Gianfranco D'Angelo
Biografia
Attore, comico e cabarettista nato a Roma il 19 agosto 1936.
Prima della notorietà nazionale ha praticato diversi mestieri, per diversi anni è stato un impiegato della SIP. La sua figura di cabarettista si è formata sul palcoscenico del noto teatro romano del Bagaglino. Dalla metà degli anni '70 all'inizio degli anni '80 Gianfranco D'Angelo recita in tantissimi film della commedia erotica all'italiana con Alvaro Vitali, Lino Banfi e Renzo Montagnani.
Nel 1988 conduce su Italia 1 insieme ad Ezio Greggio la prima stagione del programma Striscia la notizia.
Dopo il 2000 si dedica in particolar modo al teatro.
Gianfranco D'Angelo si spegne all'età di 84 anni, il 15 agosto 2021, dopo una breve malattia presso l'ospedale Policlinico Gemelli di Roma.
Aforismi di Gianfranco D'Angelo
De Michelis chiamò personalmente Berlusconi e gli disse di farmi interrompere subito l'imitazione. Berlusconi mi telefonò: "Gianfranco, qui rischio che mi facciano chiudere le TV, cerca di ammorbidire un po' l'imitazione". Io risposi che un'imitazione ammorbidita non aveva senso, così andai avanti. Invece Spadolini scrisse un articolo sul Corriere in cui precisava di non essere un guerrafondaio, e che quel comico, parlava ovviamente di me, che lo rappresentava coi carri armati giocattolo sbagliava. Il fatto, vedi, è che io avevo molta stima di Spadolini, ma la satira per far ridere deve pigiare un po' il pedale, altrimenti non è più satira.
Mi fermano e mi domandano "Come sta Has Fidanken"? Ogni volta rispondo, e come vuoi che sta, sono passati trent'anni.
[Sul programma televisivo Drive In] Avevamo costruito una famiglia, stavamo sempre insieme, condividevamo tutto, in alcuni casi abbiamo subito una piacevole regressione adolescenziale.
[Su Silvio Berlusconi] Un vero imprenditore, seguiva qualunque fase di lavorazione, un'energia mai più vista da nessuno.
La più brava e riservata era Edwige Fenech, una seria, sapeva cosa voleva e come ottenerlo.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Gianfranco D'Angelo
Foto e immagini di Gianfranco D'Angelo
Commenti
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Lino Banfi Ezio Greggio Cinema TV