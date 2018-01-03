Ferdinando Imposimato
Biografia
Ferdinando Imposimato nasce il 9 aprile 1936 a Maddaloni, in provincia di Caserta. Laureatosi nel 1959 all'Università di Napoli in Giurisprudenza, diventa vice-commissario di polizia nel 1962: lavora a Brescia e a Forlì prima di giungere a Roma in qualità di funzionario di Ministero del Tesoro. Mantenuta questa carica per un anno, diventa magistrato nel 1964: così, Imposimato avrà modo di istruire, come giudice istruttore, numerosi processi di fondamentale importanza per la storia dell'Italia, tra cui quelli relativi al delitto di Aldo Moro, all'attentato subito da Papa Giovanni Paolo II, all'assassinio di Vittorio Bachelet (vice-presidente del Consiglio Superiore della Magistratura) e alla strage di Piazza Nicosia.
Dopo aver istruito nel 1981 il processo alla Banda della Magliana, Ferdinando Imposimato deve fare i conti con l'assassinio per opera della camorra del fratello Franco, sindacalista, avvenuto due anni più tardi. La rivista francese "Le Point" nel 1984 lo nomina "Uomo dell'Anno - Giudice Coraggio"; gli viene assegnato, inoltre, il premio dedicato a Carlo Alberto Dalla Chiesa, con il merito di aver proseguito la sua carriera a supporto della giustizia a dispetto delle numerose minacce subite da parte di esponenti mafiosi e dell'omicidio del fratello. I suoi meriti vengono riconosciuti a livello internazionale anche nei mesi seguenti: nel 1985, per esempio, il "Times" lo definisce "scudisciatore della mafia", dedicandogli una pagina intera, mentre un servizio gli viene dedicato anche dal "Reader's Digest".
Nel 1986, tuttavia, lascia la magistratura a causa delle minacce subita da Cosa Nostra, e diventa consulente nella lotta alla droga per le Nazioni Unite: su incarico dell'Onu viaggia spesso nei Paesi dell'America del Sud, redigendo programmi di addestramento specifici per giudici boliviani, colombiani, ecuadoregni e peruviani. Nello stesso anno collabora alla scrittura di diversi soggetti cinematografici per conto della Rai: si tratta di sei film co-prodotti con le televisioni di Spagna, Austria, Germania e Francia, appartenenti alla serie "Il giudice istruttore". I film, diretti da Florestano Vancini, vedono nel cast Erland Josephson (pupillo di Ingmar Bergman) nella parte di Ferdinando Imposimato, ma anche Horst Bucholz, Danici Gelin, Vittorio Gassman e Capucine.
Nel 1987, l'ex magistrato campano viene eletto al Senato della Repubblica come indipendente di sinistra: la sua carriera politica prosegue nel 1992, quando viene eletto parlamentare per il Partito Democratico della Sinistra, e nel 1994, quando torna a Palazzo Madama. In tutte e tre le magistrature fa parte della Commissione Antimafia, e in questo ruolo presenta diversi disegni di legge relativi ai sequestri di persona, al pentitismo, agli appalti pubblici e alla dissociazione.
Durante la sua seconda legislatura, inoltre, è vice-presidente della Commissione Parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, e fa parte del Comitato Parlamentare per i procedimenti di accusa e della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia.
Nominato nel 1999 Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel 2001 entra a far parte della trasmissione "Forum", in onda su Rete4 e su Canale5, in qualità di giudice arbitro al fianco di Santi Licheri e Tina Lagostena Bassi: la sua esperienza sul piccolo schermo, che dura fino al 2008, gli permette di farsi conoscere dal pubblico più giovane. Nel 2013, il nome di Ferdinando Imposimato fa parte della lista dei papabili all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
Muore all'età di 81 anni a Roma, il 2 gennaio 2018.
Frasi di Ferdinando Imposimato
Non sono aderente al Movimento 5 Stelle ma trovo esagerati e ingiusti gli attacchi a Beppe Grillo. Egli ha denunziato la paralisi e l'impotenza del Parlamento, che non si può disconoscere. Il Parlamento, quale organo che approva leggi per il bene comune, di fatto non esiste. È un'amara realtà, non un'offesa al Parlamento. Laura Boldrini non si deve offendere, deve prenderne atto. Vorrei sapere quali leggi il Parlamento ha approvato nei suoi primi mesi di vita! E quali sta discutendo, di quelle che interessano i giovani e il lavoro. Nessuna! La finta legge che cercava risorse, abrogando il finanziamento pubblico dei partiti, dovrebbe entrare in vigore solo nel 2017! Vergogna!
[13 giugno 2013]
Presidente Napolitano, democrazia è governo della maggioranza nel rispetto dei diritti della opposizione e non tirannide della maggioranza nel disprezzo della opposizione, come accade adesso. Tra le funzioni del Presidente della Repubblica previste dall'art 87 della Costituzione, non vi è quella di accusare la opposione di settarismo. Ringrazio il M5S per la sua corretta e responsabile opposizione e le sue battaglie in difesa dell'eguaglianza dei diritti sociali, del lavoro dignitoso, delle forze dell'ordine, della indipendenza della magistratura, della scuola pubblica, dell'etica politica.
[19 settembre 2014]
In realtà stavo istruendo con Vittorio Occorsio alcuni sequestri di persona per scopo di estorsione, tra cui il sequestro Danesi, il sequestro Ortolani, il sequestro Andreuzzi, [il sequestro] Francisci, e ricordo perfettamente che egli, pochi giorni prima, mi aveva fatto una istanza di emissione di alcuni mandati di cattura contro imputati; uno di questi imputati era iscritto alla Loggia P2. Egli aveva anche individuato dei collegamenti tra sequestratori di persona, terroristi neri, appartenenti alla Loggia P2, e aveva anche manifestato delle preoccupazioni. Egli aveva una grande esperienza perché aveva già istruito in parte il processo per la strage di piazza Fontana. All'inizio era stato depistato, purtroppo dai servizi segreti, e poi aveva imboccato la strada giusta. Ricordo anche che la mattina in cui fu ucciso, io, mezz'ora prima dell'assassinio, gli telefonai per chiedergli qual era il suo parere su un'istanza di libertà provvisoria che era stata presentata da un imputato iscritto alla P2, ed egli mi disse che avrebbe espresso parere contrario.
[La notte della Repubblica, Rai 2, 24 gennaio 1990]
[Sulla candidatura politica del magistrato Antonio Ingroia] La correttezza è la prima regola che un magistrato deve seguire. Nel caso specifico dell'ex procuratore aggiunto di Palermo, poi, con un'indagine che interessa la mafia come quella che si è appena lasciato alle spalle, la situazione è ancora più delicata.
[21 dicembre 2012]
[Sulla candidatura politica del magistrato Antonio Ingroia] La decisione del magistrato siciliano non solo fa nascere il sospetto che l'intera attività svolta sia stata solo strumentale a una discesa in campo, ma rischia di far perdere credibilità anche a tutto il team di persone che hanno lavorato con lui.
[21 dicembre 2012]
Il terrorismo va combattuto senza mezzi termini e senza incertezze, ma anche smascherando coloro che si giovano del terrorismo con il pretesto di combatterlo. L'Europa e gli Stati Uniti non si illudano. Fingendo di non vedere e di non capire, prima o poi dovranno pagare un conto molto salato. L'islamismo sta dilagando a vista d'occhio in tutto il mondo come il nuovo alfiere della libertà e della giustizia dei popoli oppressi. I segnali sono numerosi e non si possono ignorare. Basta vedere quello che oggi sta accadendo in Italia e in Europa.
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