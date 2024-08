Biografia

Paola Turci nasce il 12 settembre del 1964 a Roma. Esordisce musicalmente nel 1986, quando sale sul palco del "Festival di Sanremo" con la canzone scritta da Mario Castelnuovo "L'uomo di ieri", che fa parte anche del suo album di debutto, intitolato "Ragazza sola ragazza blu". Torna all'Ariston anche nel 1987, con "Primo Tango", l'anno successivo, con "Sarò Bellissima", e ancora nel 1989, con "Bambini", grazie al quale arriva in prima posizione nella sezione Emergenti.

Dopo aver portato a Sanremo il brano "Ringrazio Dio", nel 1990, Paola Turci pubblica il disco "Ritorno al presente", al cui interno c'è anche "Frontiera", canzone che viene proposta al "Festivalbar". Successivamente realizza il suo ultimo disco su etichetta It, "Candido", e vince in squadra con i Tazenda il "Cantagiro". Poi duetta insieme con Riccardo Cocciante in "E mi arriva il mare".

Nel 1993 partecipa di nuovo a Sanremo, con un brano autobiografico intitolato "Stato di calma apparente", di cui è anche autrice, che fa parte dell'album edito dalla BMG "Ragazze".

L'incidente stradale del 1993

Il 15 agosto del 1993 Paola Turci è vittima di un incidente stradale avvenuto sulla Salerno-Reggio Calabria. Il sinistro le provoca ferite molto gravi, anche in volto, rendendo necessari dodici interventi chirurgici per salvarle l'occhio destro. Le conseguenze le sfigurano parzialmente il volto, a causa dei cento punti di sutura che i medici sono costretti a usare.

Ristabilitasi dal terribile evento, Paola riprende i propri impegni professionali, nonostante il trauma interiore per ciò che le è successo, e già a distanza di poche settimane dal ricovero torna a esibirsi in concerto, nascondendo le ferite con i capelli.

Pochi mesi più tardi pubblica il singolo "Io e Maria", scritto per lei da Luca Carboni, in cui racconta una storia d'amore tra due donne. Insieme con altri artisti prende parte a un tributo all'opera di Lucio Battisti con il collettivo "Innocenti evasioni", registrando la canzone "Ancora tu".

La seconda metà degli anni '90

Nel 1995 Paola Turci pubblica il disco "Una sgommata e via", che contiene il singolo omonimo, scritto da Vasco Rossi. L'album segna l'inizio del suo sodalizio con Roberto Vasini, e include una cover della canzone di Luigi Tenco "E se ci diranno".

Dopo aver pubblicato "Volo così 1986 - 1996", antologia celebrativa che include il singolo "Volo così", canzone portata a Sanremo nel 1996, propone al "Festivalbar" il singolo "La felicità". Conclude il proprio rapporto con la BMG per firmare con la WEA, per la quale registra "Oltre le nuvole", disco che include solo cover in italiano di brani inglesi. Tra questi c'è "Sai che è un attimo", scritta sulle note di "Time for letting go", di Jude Cole. La canzone supera le 150mila copie vendute e vince il disco di platino. Torna a Sanremo nel 1998 con il brano "Solo come me".

Paola Turci negli anni 2000

Nel 2000 Paola pubblica un nuovo disco, anche in questo caso di sole cover. Da "Mi basta il paradiso" vengono estratti i singoli "Questione di sguardi", che riprende "This kiss" di Faith Hill, "Sabbia bagnata" e "Saluto l'inverno", entrambi scritti insieme con Carmen Consoli.

Nel 2002 Paola Turci entra nel circuito delle etichette indipendenti dicendo addio alle major discografiche. Con "Questa parte di mondo" asseconda le sue velleità di cantautrice. Il disco, pubblicato per l'etichetta Nun, include il singolo "Mani giunte", che ottiene un buon successo nella versione intitolata "Fuck you" duettata con J-Ax e gli Articolo 31 per il loro disco "Domani smetto".

Nel 2004 la cantante romana pubblica "Stato di calma apparente", antologia registrata in presa diretta con nuovi arrangiamenti dei suoi brani più celebri e che include una cover del pezzo di Chavela Vargas "Paloma Negra".

La seconda metà degli anni 2000

Nel 2005 è la volta di "Tra i fuochi in mezzo al cielo", che si avvale della produzione di Carlo Ubaldo Rossi, anticipato dal singolo "Dimentichiamo tutto". Il disco comprende il brano "Rwanda", a cui viene assegnato il Premio Amnesty 2006.

Nello stesso periodo le canzoni di Paola Turci vengono messe in scena nello spettacolo "Cielo - voce danzante e corpo sonoro" del ballerino Giorgio Rossi. Nel 2007 l'interprete romana prende parte al tour "Di comune accordo", insieme con Marina Rei e Max Gazzè, suonando la chitarra elettrica e acustica.

Nel dicembre dello stesso anno prende parte al "Premio Tenco" esibendosi con "E se ci diranno" e "Quasi settembre". L'anno successivo con Marina Rei è ospite del "Festival di Sanremo" per esibirsi con Max Gazzè ne "Il solito sesso".

Dopo avere intrapreso un tour con Andrea di Cesare, nel febbraio del 2009 dà alle stampe per Rizzoli "Con te accanto", romanzo scritto con Eugenia Romanelli. Poche settimane più tardi inizia a condurre la trasmissione di intrattenimento "La mezzanotte di Radio Due".

Successivamente pubblica il disco "Attraversami il cuore", anticipato dal singolo "La mangiatrice di uomini", composto da Francesco Bianconi, dei Baustelle.

In questo periodo, dopo una vita da atea, si avvicina alla fede religiosa convertendosi al cattolicesimo. Nel 2010 si sposa ad Haiti con Andrea Amato, giornalista di R101. Il matrimonio però dura poco tempo e dopo due anni divorziano.

Gli anni 2010

Protagonista del Watoto Festival insieme con Noemi e Fiorella Mannoia, nel 2010 pubblica il disco "Giorni di rose", che include, tra l'altro, la reinterpretazione del brano di Ivano Fossati "Lunaspina". L'anno successivo registra "Le storie degli altri", che conclude la trilogia idealmente iniziata con "Attraversami il cuore".

Nel 2014 Paola Turci canta con La Pina, Laura Pausini, Syria, Noemi, Emma Marrone, L'Aura e Malika Ayane il brano "Con la musica alla radio".

Sempre nel 2014 pubblica un'autobiografia dal titolo "Mi amerò lo stesso".

Nel 2015 pubblica il disco "Io sono". Nel dicembre 2016 viene reso noto che Paola Turci sarà una dei ventidue cantanti del Festival di Sanremo 2017. Il brano che presenta si intitola "Fatti bella per te".

Dopo una relazione di due anni con Francesca Pascale, all'inizio del mese di luglio 2022 la coppia si unisce in matrimonio a Montalcino. Solo due anni dopo, a luglio 2024, la coppia divorzia.