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David Sassoli

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Biografia

Prima di dedicarsi alla politica David Sassoli è stato un giornalista e conduttore televisivo. All'inizio del mese di luglio 2019 è stato eletto presidente del Parlamento europeo. Il suo nome completo è David Maria Sassoli: nasce a Firenze il 30 maggio 1956. In ambito giornalistico è stato vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009. Si è poi candidato con il Partito Democratico ed è stato eletto come parlamentare europeo nella legislatura 2009-2014. In questo periodo Sassoli è stato scelto come capo della delegazione PD all'interno dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici.

Dopo la riconferma alle elezioni Europee del 2014 e quelle successive del 2019, ha ricoperto la carica di vicepresidente del Parlamento europeo dal 18 gennaio 2014 al 3 luglio 2019. In questo arco di tempo è stato chiamato anche a sostituire il presidente del parlamento Antonio Tajani nell'aula istituzionale. Come detto, il 3 luglio 2019, è stato nominato nuovo presidente del Parlamento europeo.

David Sassoli

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David Sassoli e la carriera giornalistica

La carriera giornalistica di David Sassoli inizia dopo l'università. Conseguita la laurea alla Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri dell'Università di Firenze, collabora con piccoli giornali e agenzie di stampa.

Passa in seguito nella redazione romana del quotidiano "Il Giorno". Qui lavora per sette anni seguendo i principali avvenimenti politici e di cronaca. L'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti avviene il 3 luglio 1986.

L'approdo in televisione

Nel 1992 David Sassoli si trasferisce dalla carta stampata alla televisione: lavora come inviato di cronaca per il TG3. Nello stesso periodo collabora con il giornalista e conduttore Michele Santoro nei programmi "Il rosso e il nero" e "Tempo reale".

Quattro anni più tardi, nel 1996, Sassoli conduce su Rai 2 "Cronaca in diretta", una trasmissione pomeridiana contenitore d'informazione. Successivamente gli viene affidata la conduzione di "Prima", rotocalco quotidiano del Tg1. Scala così le reti Rai, dalla terza rete fino alla prima.

Diviene conduttore dell'edizione delle 13.30 del TG1 e successivamente di quella principale, quella delle 20.00. Con l'avvento della direzione di Gianni Riotta, David Sassoli diventa vicedirettore del telegiornale, nonché dei settimanali di approfondimento "Speciale TG1", in onda la domenica sera, e "Tv7", in onda il venerdì sera, che conduce in alternanza con il direttore Riotta stesso.

David Sassoli in politica

Decide di scendere in politica in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009. Si candida nelle file del Partito Democratico: David Sassoli è capolista nella circoscrizione dell'Italia centrale. Alle elezioni risulta il primo eletto della circoscrizione Italia Centrale. Diventa così Capogruppo del Partito Democratico all'Europarlamento.

Nel 2012 ufficializza la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per diventare il nuovo sindaco di Roma: alla primarie viene però superato da Ignazio Marino.

Due anni più tardi David Sassoli si ricandida alle Elezioni europee con il PD nella circoscrizione del Centro: viene rieletto. All'inizio del mese di luglio 2014 viene eletto Vicepresidente del Parlamento europeo con 393 voti: è il secondo più votato in quota PD-PSE.

Gli ultimi anni

Si candida ancora alle Elezioni europee del 2019 con il PD nella circoscrizione del Centro: dopo la rielezione, il 3 luglio 2019, viene eletto Presidente del Parlamento europeo.

Nel settembre 2021 contrae una polmonite da legionella. Una grave crisi lo porta alla fine di dicembre al centro oncologico di Aviano. Qui si spegne il giorno 11 gennaio 2022, a 65 anni.

David Sassoli era sposato con Alessandra Vittorini, architetto, e padre di due figli: Giulio Sassoli e Livia Sassoli. Era sostenitore di "Articolo 21, liberi di..." (associazione che riunisce giornalisti, scrittori, registi, giuristi che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero).

Alla morte di Sassoli la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha espresso il suo cordoglio:

Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David.

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