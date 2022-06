Biografia

Veronica Gentili nasce a Roma il 9 luglio 1982. E’ figlia dell’avvocato e dirigente d’azienda (Rai) Giuseppe Gentili e della curatrice, gallerista (“Il Fante di Spade”) e nota mercante d’arte Netta Vespignani, figura cardine dei salotti culturali capitolini, precorritrice nel valorizzare la Scuola Romana tra le due guerre e che il giornalista, pittore e critico Duccio Trombadori definì: “Una personalità vivace, una protagonista, un’artista straordinaria”.

Gli studi e l'esordio a teatro

Dopo gli studi liceali presso il ginnasio Terenzio Mamiani e il college a Londra, Veronica si iscrive all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” ove si diploma nel 2006. Stesso anno, mese di agosto (dal 9 al 13) arriva il debutto in Teatro, al Gigi Proietti Globe Theatre “Silvano Toti” con l’Otello di Shakespeare.

Gentili, oltre a firmare la sua prima regia insieme al collega Roberto Pappalardo, interpreta Desdemona. In quel gruppo erano presenti attori che poi negli anni hanno riscosso notevole successo, non solo a teatro: Davide Lorino (Otello), Francesco Montanari (Montano), Giorgia Salari (Emilia), Guja Quaranta (Bianca), Matteo Taranto (Cassio), Alessandro Scaretti (Roderigo).

Veronica Gentili attrice al cinema e in televisione

Nonostante avesse già recitato (non ancora maggiorenne) nel 1999 con Gabriele Muccino in “Come te nessuno mai”, il vero impegno sul palcoscenico e nei set prende forma dopo l’opera ambientata a Venezia del drammaturgo inglese. Contestualmente ai lavori teatrali, per i quali in alcuni di essi è stata anche sceneggiatrice, dal 2007 la ritroviamo al cinema e nel piccolo schermo in maniera assidua.

Per le sale oltre a “Family Game” di Alfredo Aricero e “Signorina Effe” di Wilma Labate entrambi datati 2007, Veronica Gentili veste i panni, nel 2009, di Rossana in “Le Ombre Rosse” di Francesco Maselli uscito alla 66° Mostra di Venezia (fuori concorso) e vincitore del premio “Pietro Bianchi”.

Veronica Gentili

I primi anni 2010

Nel 2011 incarna i ruoli sia di Regina Margherita in “Passannante” di Sergio Colabona che di Orsola, la co-protagonista in “Balkan Bazar” di Edmond Budina; nel 2012 della moglie dell’inglese in “L’isola dell’angelo caduto” di Carlo Lucarelli con Giampaolo Morelli nel ruolo del Commissario (presentato al Festival di Roma). Nel 2013 è nel al cast di “Vinodentro” per la regia di Ferdinando Vicentini Orgnani e di "Third Person” del filmmaker premio Oscar Paul Haggis.

Contestualmente lavora in alcune produzioni e serie televisive. “Provaci ancora prof!” del 2005, “Don Matteo” 2006, “Romanzo Criminale” dal 2008 al 2010, “Il commissario Rex” 2011 e – sempre 2011 - interpreta Veronica Capasso in “Viso d’Angelo” di Eros Puglielli.

Come cortometraggi vanno ricordati “Tempus” di Ivan Fachin (2011), “La casa delle conchiglie” di Domiziano Cristopharo (2015) e, l’ultimo in ordine cronologico, “Sarà per un’altra volta” di Adriano Giannini (2016).

Per il teatro partecipa a diverse premiére. Intenso l’impegno tra l’inverno 2012 (ottobre) e la primavera 2013 (aprile). Teatro Bellini, Teatro Stabile e Associazione Teatrale Culturale “Non camminare scalza” producono “Dignità Antonome di Prostituzione” ove ella sarà presente e che è andato in scena sia all’Ambra Jovinelli di Roma (per la regia di Luciano Melchionna) sia al “Mercadante” di Napoli. Veronica Gentili è anche nella troupe de “La Governante” di Vitaliano Brancati al Quirino di Roma, diretto da Maurizio Scaparro.

Veronica Gentili giornalista

Come è ravvisabile dalle date è il 2013 a fungere da spartiacque tra la recitazione e il giornalismo. Il 21 giugno inizia la collaborazione con “Il Fatto Quotidiano” in qualità di blogger. Il primo articolo è titolato “I silenzi omertosi della Chiesa Ogm”.

Due anni più tardi, precisamente il 17 marzo 2015, si iscrive all’albo dei giornalisti.

Dal 21 marzo 2016 inizia una nuova avventura con il quotidiano diretto da Marco Travaglio, gestendo la rubrica “Facce di casta” ove – ogni lunedì - è sovente dare pagelle e voti ai politici italiani.

Come opinionista in Tv comincia nel 2013 a Piazzapulita condotto da Corrado Formigli per La7.

Nel triennio tra il 2015 al 2018 è spesso ospite a: Coffee Break (La7), L’aria che tira (La7), Dalla vostra parte (Rete 4) e TGTG (TV2000). Ma c’è anche Radio 24 con “I funamboli” e nel 2017 per Sky Arte è - assieme a Dario Vergassola - alla guida di “Sei in un paese meraviglioso”.

La conduzione di un programma tutto suo non tarda ad arrivare. E’ l’access prime time che apre le porte a Veronica Gentili con il programma di attualità e politica “Stasera Italia weekend” e nelle versioni “Estate”, “News” e “Speciale”.

La prima conduzione in solitaria è il trampolino di lancio per un triennio che la porta nel 2021 a guadagnarsi la prima serata, nel mese di settembre con “Buoni o cattivi” per 4 martedì su Italia Uno e da luglio, in pianta stabile, con “Controcorrente” (weekend in access) e “Controcorrente prima serata” tutte le domeniche.

Gli ospiti, le interviste e i riconoscimenti

Ospiti frequenti dei talk di Veronica:

A “Buoni o cattivi”, andato in onda per quattro puntate dal 7 al 28 settembre, ha avuto i rapper Emis Killa & Clementino, la conduttrice ed influencer Diletta Leotta e il velocista campione del mondo Marcell Jacobs.

Numerosi i leader politici italiani intervistati nella sua carriera, prima a “Stasera Italia”, poi a “Controcorrente”; da Giuseppe Conte durante la sua Presidenza del Consiglio a Giorgia Meloni, da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, da Vincenzo De Luca a Matteo Renzi, da Enrico Letta a Carlo Calenda, soprattutto nella parte iniziale del suo programma domenicale, riservata principalmente al dibattito a due con la padrona di casa.

Nel 2020 ha ricevuto il premio Sulmona di Giornalismo per “il suo stile e linguaggio hanno saputo avvicinare i giovani agli argomenti di politica e di attualità”.

Nello stesso anno viene inserita nella lista delle 100 donne di successo stilata dal magazine Forbes.

Vita privata e curiosità

All'inizio degli anni 2020 è la più giovane conduttrice di talk show genere rotocalco a tema politico e di attualità del palinsesto televisivo. Sono tantissimi i suoi follower su Instagram.

Considerata dagli addetti ai lavori molto elegante e preparata, il suo outfit è studiato e variegato, dal tailleur in raso pantaloni e giacca al tubino monocromatico.

Legge Emmanuel Carrère e Sigmund Freud.

E’ sorella minore di Alessandro Vespignani, docente di Fisica, Informatica e Scienze della Salute presso la Northeastern University di Boston, e direttore e fondatore del Laboratory for the modeling of Biological and Socio-techincal System nella medesima capitale del Massachusetts. Già membro della task force anti-Covid costituita dalla Casa Bianca.

Della vita privata di Veronica Gentili si sa poco.

Giampaolo Sodano (ex dirigente Rai e nei vertici di Mediaset negli anni ’90) a tal proposito ha scritto:

Nonostante il carattere esuberante centellina le sortite social se non per uso professionale, evidentemente poco avvezza a raccontare i suoi fatti privati nel tritacarne del gossip.

E’ stata immortalata in diversi servizi fotografici dagli studi Piergiorgio Pirrone e Matteo Nardone.

Veronica Gentili fotografata da Piergiorgio Pirrone

Nei primi anni 2020 segue i registi scandinavi; il preferito è lo svedese Ruben Ostlund. I film che ricorda con piacere sono “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, “Pretty Woman” e “Quell’oscuro oggetto del desiderio”.

E’ appassionata di dolciumi, cioccolata al latte in primis.

E’ fidanzata dal 2015 circa con uno sceneggiatore, selezionatore nei festival, docente e critico cinematografico.

Le sue più care amiche sono l’attrice Giorgia Salari (conosciuta in Accademia) e la produttrice Guja Quaranta, figlia del premio Oscar Gianni Quaranta. Entrambe menzionate nel suo primo libro “Gli Immutabili”, 224 pagine edito da “La nave di Teseo”: un diario quotidiano, un racconto personale e intimo del primo anno di lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. Lo ha dedicato al padre.

Pratica sport 5 giorni su 7: ginnastica funzionale, crossfit a pesi leggeri, attività motoria, corsa, yoga e pilates.

I suoi 11 libri da salvare

Ha due gatti.