Biografia • Tasti e testi

Sergio Conforti nasce a Milano il 13 febbraio 1964, tastierista (autodefinito anche "pianolista"), con il nome d'arte Rocco Tanica è l'anima musicale del gruppo "Elio e le Storie Tese". All'età di sei anni partecipa alle selezioni dello zecchino d'oro presentando il brano "Il valzer del moscerino", ma viene scartato. L'anno seguente inizia a frequentare il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Dopo qualche anno inizia a frequentare il liceo artistico, senza però terminare gli studi.

Abbandona il conservatorio per iniziare a lavorare come musicista: è in tour con Roberto Vecchioni nel 1981, poi con Francesco Guccini e Francesco De Gregori; suo il piano nella versione lenta de "L'estate sta finendo" (b-side del celebre brano dei Righeira; vi sarà poi una vicenda che finirà in tribunale per motivi economici).

Entra nel gruppo "Elio e le storie tese" nel 1982, presentato dal fratello Marco Conforti, manager del gruppo.

Le sue collaborazioni con altri artisti musicali sono numerose e spaziano negli anni e nei generi, da Claudio Baglioni a Massimo Ranieri, Ricchi e Poveri, Stefano Nosei e altri. Rocco Tanica suona le tastiere anche nel disco "Le nuvole" (1990) di Fabrizio de André.

Ha scritto anche testi per alcuni comici come Paola Cortellesi e Claudio Bisio; di quest'ultimo è amico personale (Bisio è spesso invitato a intervenire nei dischi del gruppo Elio e le Storie Tese) e ha curato la prefazione del suo libro "Quella vacca di nonna papera" (1993).

Insieme a Claudio Bisio e agli attori Alessandro Haber e Andrea Occhipinti ha partecipato al film di Antonello Grimaldi "Il cielo è sempre più blu" (1995); nel film appare anche Monica Bellucci, che diverrà negli anni successivi star internazionale e Rocco Tanica non esiterà a definirla "sua collega".

Celebri anche i suoi "Corti", pezzi brevi in stile definito "demenziale" (ma secondo alcuni questa definizione è degradante) creati con un certosino lavoro di copia-incolla su alcuni successi di musica leggera italiana, presentati nel corso della trasmissione radiofonica "Cordialmente" (su Radio Deejay, condotto da Linus insieme ai membri del gruppo Elio e le Storie Tese). Dopo i primi esperimenti su popolari canzoni la tecnica dei Corti è stata estesa, con il medesimo effetto surreale, ad ulteriori brani audio (fiabe sonore, documentari, sommari di TG, ecc.) creando risultati esilaranti.

Rocco Tanica è anche un esperto utilizzatore del "vocoder", un modulatore vocale che sfrutta l'intonazione di una nota digitata da tastiera e la plasma alla pronuncia del cantante di turno (viene utilizzato ad esempio anche dalla cantante internazionale Cher). L'obiettivo del musicista milanese è ovviamente quello di ottenere da questo prezioso ausilio elettronico, voci comiche per poter impersonare così alcuni alter ego. Rocco Tanica è sì un soprannome, ma non è l'unico: è anche - talvolta - conosciuto come Confo Tanica, Sergione, Sergino, Renato Tinca, René, Ronco, Bilaccio, Roncobilaccio, Bilama, Total lover, Carambola, Nuovo Boosta, Ematocrito, Luigi Calimero, Etnico, Tank Rock.

Nel 1999 appare ancora al cinema nel film "Asini" di Claudio Bisio.

La sua popolarità esplode ulteriormente nel 2006 quando appare a "Zelig Circus", trasmissione tv di cabaret (di Canale 5) campione di ascolti: Rocco Tanica impersona Vano Fossati, originale ed esilarante parodia del cantautore Ivano Fossati.

Nel 2007 interpreta il ruolo di Sergione nel programma "Scorie" (Rai Due) condotto da Nicola Savino: qui Tanica fa il verso ai cantanti di pianobar, improvvisando stacchetti con la partecipazione di Lookrezia, la ragazza immagine.

Conduce poi un surreale notiziario dal titolo "Quasi Tg", prodotto da Endemol e Vodafone Italia, in onda anche sul canale satellitare FX; analogo lavoro è il "TG Tanica", rubrica della trasmissione "Crozza Italia" (La 7) di Maurizio Crozza.

Il 20 febbraio 2008 esce nelle librerie il suo primo libro dal titolo "Scritti scelti male".

Nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo come membro della "Giuria di qualità".