Biografia

Giuseppe Brindisi nasce nella città di Modugno (Bari) il 7 giugno del 1962. Volto noto al grande pubblico, in particolar modo quello che segue con fedeltà i programmi Mediaset, Giuseppe Brindisi è un giornalista e conduttore di telegiornale, che nel corso della propria carriera ha alternato anche incarichi come speaker radiofonico e presentatore. Riscuote grande successo dapprima su Italia 1, per proseguire su Canale 5 e infine Rete 4, rete che gli conferma la propria stima affidandogli la conduzione di un nuovo programma, Zona Bianca, che da aprile 2021 tratta i temi sociali legati agli effetti della pandemia da Covid-19. Scopriamo di più sul percorso professionale e privato di Giuseppe Brindisi.

Giuseppe Brindisi: gli esordi di carriera

Fin da piccolo sente una forte passione per il mondo dello spettacolo e inizia a prestare la propria voce come speaker radiofonico e deejay agli eventi nella nativa Puglia. Sceglie poi di iscriversi alla facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bari, lavorando nel frattempo come articolista sportivo sempre nel mondo radiofonico. Nell'autunno del 1990 approda in televisione in veste di corrispondente pugliese per la redazione sportiva di Pressing, programma molto seguito in onda su Italia 1.

L'anno successivo decide di lasciare il capoluogo della sua regione per dirigersi verso Milano. L'obiettivo è di cogliere l'opportunità di entrare nella redazione sportiva di Videonews, contenitore di approfondimento delle reti Mediaset. Ben presto il suo piglio viene apprezzato e riesci a ricoprire due incarichi: come inviato di Pressing e di conduttore del telegiornale sportivo di Italia 1. Due anni più tardi approda alla redazione di Studio Aperto, presso la quale conduce in svariati momenti ogni edizione del telegiornale.

Gli anni 2000

A partire dal 2000 Giuseppe Brindisi passa invece al TG5. Inizia a seguire per conto della redazione della rete ammiraglia tutti i temi legati a Internet, a quell'epoca in grandissimo sviluppo. Nel corso della propria collaborazione con il TG5 conduce dapprima l'edizione notturna e poi quella molto seguita dell'ora di pranzo.

Il giornalista si trova molto bene in quell'ambiente, tanto che il sodalizio professionale dura oltre dieci anni, tranne una piccola interruzione dovuta alla scelta di Brindisi di provare a condurre Verissimo, destinata però a durare solo qualche mese.

Giuseppe Brindisi

Giuseppe Brindisi negli anni 2010: l'approdo a Rete 4 e il grande successo

Nel novembre del 2011 Brindisi fa ritorno a Milano dopo molti anni in cui si era occupato delle relazioni romane e approda a News Mediaset, diventando anche conduttore di TgCom24.

A partire dal luglio del 2013, entra in forze al Tg4 sotto la guida del futuro Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Nella rete che si rivolge prevalentemente a un pubblico maturo conduce l'edizione serale del telegiornale, di cui è anche caporedattore. Oltre a questi impegni nella medesima stagione televisiva conduce il programma Dentro la notizia, contenitore di approfondimento in onda in seconda serata, sempre curato dalla redazione del TG.

A partire dai mesi autunnali ritorna a condurre la seconda edizione di Dentro la notizia, tuttavia, il direttore del telegiornale Mario Giordano si vede costretto a cancellare la trasmissione, dopo qualche puntata di fronte al calo notevole degli ascolti. Giuseppe Brindisi rimane perciò esclusivamente il conduttore del telegiornale serale.

Nel mese di agosto del 2015 conduce il programma Dalla vostra parte... anche d'estate, che adatta in versione estiva più leggera l'omonimo programma condotto da Paolo Del Debbio, volto di punta della rete. Brindisi ottiene un ottimo riscontro di pubblico nonostante in linea generale il mese di agosto non faccia registrare dei numeri particolarmente alti.

A partire dalla primavera del 2018 conduce per un anno e mezzo la trasmissione Stasera Italia, che di fatto prende l'eredità del programma Dalla vostra parte, e va in onda nella fascia preserale su Rete 4. In questo periodo Brindisi appare nelle case degli italiani assieme alla collega Veronica Gentili quasi tutti i giorni.

Giuseppe Brindisi con Veronica Gentili

Gli anni 2020

Il 7 aprile 2021 viene annunciato che Brindisi è il conduttore del nuovo contenitore che mescola informazione e attualità, in programma in prima serata su Rete 4. Il tema è legato a quelli che sono i risvolti di oltre un anno di convivenza con la pandemia da Covid-19, come riflette del resto il titolo stesso, Zona Bianca.

La vita privata di Giuseppe Brindisi

Nonostante i suoi impegni lavorativi lo portino molto spesso a Milano, Giuseppe Brindisi ha scelto di vivere a Roma, città nella quale la sua famiglia ha messo radici.