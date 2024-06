Biografia

La spumeggiante attrice romana Sabrina Ferilli è entrata nel cuore di tutti gli italiani grazie alla sua verve comica; è questa una delle caratteristiche che la rende così naturale e spontanea (lontana dal modello delle bellone ingessate che popolano l'universo televisivo). Nasce a Roma il 28 giugno del 1964, da mamma casalinga e papà impiegato dell'allora Partito Comunista.

Queste radici familiari spiegano fra l'altro la passione politica della Ferillona, che non ha mai nascosto le sue preferenze politiche, decisamente orientate a sinistra e alimentate dal contesto sociale in cui è cresciuta: l'hinterland romano.

Una cosa però non le è mai sfuggita: quella di essere una donna dalle forme mediterranee praticamente perfette e dalla bellezza inusuale. Ovvio dunque che con simili preziosi doni elargiti da madre Natura, la prima cosa da fare per lei era quella di cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Formazione ed esordi

Così la sensuale Sabrina Ferilli, dopo aver frequentato una compagnia teatrale locale, su suggerimento del regista Beppe De Santis, tenta senza successo l'ammissione al Centro Sperimentale di Cinematografia.

L'iniziale fallimento non la scoraggia affatto.

Caparbiamente conquista piccole parti e ruoli secondari. Fino a quando nel 1990 il cineasta Alessandro D'Alatri la sceglie per "Americano Rosso". È l'inizio della sua carriera cinematografica che la porterà ad intraprendere un percorso ricco di avvenimenti e di successi. Non necessariamente sul grande schermo, ma anche sul piccolo, con le immancabili "fiction" (come "Commesse" o "Il padre di mia figlia"), che la proiettano nel cuore degli italiani.

Gli anni '90

Solo nel 1994 con il film "La bella vita" di Paolo Virzì viene consacrata ufficialmente diva del cinema. Con quest'opera vince un Nastro d'argento come miglior attrice protagonista.

Le sue curve mozzafiato e il fisico perfetto l'hanno poi resa soggetto ideale per quei calendari sexy che così tanto successo hanno riscontrato nel Bel Paese alla fine degli anni '90, decretando Sabrina fra le campionesse di vendite del genere.

L'attrice comunque, amante dell'autoironia, non ha mai nascosto la sua aspirazione ad essere la più amata dagli italiani e anzi si è definita simpaticamente "aspirante Totti con le tette".

Sabrina ama profondamente anche gli animali tanto che vive con il gatto Romolo e la cagnetta Nina.

Da buona italiana-modello, adora naturalmente la pasta all'amatriciana e le buone letture.

Gli anni 2000

Sabrina Ferilli è convolata a nozze il 14 luglio 2003 con Andrea Perone, dopo otto anni di fidanzamento, a Fiano Romano in una cerimonia super protetta da 25 guardie del corpo; poi, dopo due soli anni di matrimonio, è arrivata la separazione consensuale.

Celebre nel 2001 è stato il suo spogliarello pubblico al Circo Massimo (24 giugno 2001), celebrativo per festeggiare lo scudetto vinto dalla Roma, sua squadra calcistica del cuore.

Nel 2003 è la protagonista nel film "L'acqua... il fuoco". In seguito prende parte ad alcuni cinepanettoni come "Christmas in love", "Natale a New York", "Natale a Beverly Hills" e "Vacanze di Natale a Cortina".

Nel 2008 recita in "Tutta la vita davanti", di nuovo per la regia di Paolo Virzì, e di nuovo vincendo il Nastro d'argento.

Gli anni 2010

Nel 2013 viene scelta come giudice fissa alla dodicesima edizione del programma Amici di Maria De Filippi. Nello stesso anno è protagonista, con la regia di Eros Puglielli, della serie TV "Baciamo le mani - Palermo New York 1958".

Viene poi chiamata come madrina d'apertura del Roma Film Festival. Sempre nel 2013 è una delle protagoniste del film Premio Oscar "La grande bellezza", di Paolo Sorrentino.

Nel 2015 è protagonista assieme a Margherita Buy di "Io e lei", di Maria Sole Tognazzi, in cui le due attrici interpretano la parte di una coppia omosessuale liberamente ispirata a "Il vizietto" di Édouard Molinaro. Per questa interpretazione Sabrina Ferilli vince il Ciak d'oro come migliore attrice protagonista.

Nel corso della sua carriera, ha vinto in totale cinque Nastri d'argento (di cui uno speciale, per l'impegno civile con la sua interpretazione in "Io e lei").

Gli anni 2020

Nel 2020 è giudice in tv ad "Amici Speciali", su Canale 5. L'anno seguente partecipa a "Dinner Club" (su Prime Video). Nel 2022 torna sul palco di Sanremo per affiancare il conduttore e direttore artistico Amadeus nell'ultima serata del Festival.

Cinema

1986 Caramelle da uno sconosciuto

1986 Portami la luna

1987 Il volpone

1987 Rimini, Rimini

1988 Night Club

1989 Il frullo del passero

1990 La strada di ball

1990 Americano rosso

1990 Piccoli omicidi senza parole

1991 Centro storico

1991 (Donne in..)Un giorno di festa

1992 Vietato ai minori

1993 Diario di un vizio (Premio della Critica al Festival di Berlino)

1994 Anche i commercialisti hanno un'anima

1994 La bella vita

1995 Vite strozzate

1995 Ferie d'agosto

1996 Oranges Ameres

1996 Ritorno a casa Gori

1997 Il Signor Quindicipalle

1997 Tu ridi

1997 I fobici

2000 Le Giraffe

2000 A ruota libera

2001 Caruso, zero in condotta

2003 L'acqua..il fuoco..

2004 Christmas in love

2005 Eccezzziunale... Veramente 2

2006 Natale a New York

2008 Tutta la vita davanti

2009 I mostri oggi

2009 Natale a Beverly Hills

2011 Vacanze di Natale a Cortina

2013 La grande bellezza

2015 Io e lei, regia di Maria Sole Tognazzi

2016 Forever Young, regia di Fausto Brizzi

2017 Omicidio all'italiana, regia di Maccio Capatonda

2017 The Place, regia di Paolo Genovese

2018 Ricchi di fantasia, regia di Francesco Miccichè

2022 Il Sesso degli Angeli, regia di Leonardo Pieraccioni

Teatro

1994-1995 Alleluja brava gente

1996-1997 Un paio d'ali

1998-2001 Rugantino

2005-2007 La presidentessa)

2014-2016 Signori... le paté de la maison

Televisione