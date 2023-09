Biografia

Figlio di Aimone di Savoia Aosta (Duca di Spoleto e poi d'Aosta re designato di Croazia) e di Irene di Grecia e Danimarca (sorella di re Paolo di Grecia) Amedeo Umberto Costantino Giorgio Paolo Elena Maria Fiorenzo Zvonimiro di Savoia Aosta, è il nipote dell'ultimo re d'Italia, Umberto II. Nato a Firenze il 27 settembre 1943 è imparentato con molte dinastie reali europee, a cominciare da quelle spagnola e britannica.

Poche settimane prima della nascita di Amedeo il Regno d'Italia aveva firmato l'armistizio di Cassibile, cessando le ostilità contro le forze inglesi e statunitensi nell'ambito della Seconda guerra mondiale. Dopo tale armistizio, su ordine firmato personalmente da Heinrich Himmler, Amedeo e la madre vengono deportati dai tedeschi in un campo di concentramento in Austria, dove vive i suoi primi anni in prigionia.

Dopo la liberazione dal campo di concentramento di Hirschegg, avvenuta nel maggio 1945, Amedeo vive per alcune settimane in Svizzera.

Ha prestato servizio militare in Marina in qualità di ufficiale di complemento, ha sposato in prime nozze Claudia di Francia e, dopo l'annullamento della Sacra Rota, Silvia Paternò dei Marchesi di Regiovanni. Ha tre figli, Bianca, Aimone Duca delle Puglie e Mafalda. Attualmente vive tra la Toscana e la Sicilia. Ha lavorato per anni in Italia e all'estero in rappresentanza di imprese italiane, occupandosi anche della sua azienda agricola (Vini Savoia-Aosta).

Nel 1996 è stato nominato rappresentante del comune di Palermo per la Fondazione Internazionale "Pro Herbario Mediterraneo", e, dal 1997, ne è presidente.

Nel 2003 è stato nominato dal Governo Italiano presidente del comitato di gestione permanente della Riserva Naturale Statale Isola di Vivara. Amedeo di Savoia-Aosta è inoltre cittadino onorario di Marigliano, Pantelleria ed Abetone.

Quale capo famiglia del ramo Savoia-Aosta ha ereditato dallo zio Amedeo - viceré d'Etiopia, eroe dell'Amba Alagi, medaglia d'oro al valor militare, morto in Kenya prigioniero degli inglesi - la sua collezione di Diari.

Si è spento ad Arezzo all'età di 77 anni, il 1° giugno 2021. La causa della morte è stata un arresto cardiaco: Amedeo era ricoverato ad Arezzo da alcuni giorni per un intervento chirurgico a un rene.