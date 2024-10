Biografia • Amori per la fiction

Claudia Pandolfi nasce a Roma il 17 Novembre 1974. Giovanissima partecipa al concorso per Miss Italia raggiungendo le posizioni finali. Il grande attore Michele Placido la nota e le offre una parte nella fiction televisiva "Le amiche del cuore". Claudia Pandolfi si presenta al grande pubblico televisivo nel 1993 partecipando alla fiction "Amico mio", prodotta da Rai Due.

In "Amico Mio", serie ambientata principalmente nel reparto di pediatria di un ospedale romano, i cui interpreti principali sono Massimo Dapporto e Katarina Bohm, Claudia è Susanna, una dolce infermiera alle prese con i vivaci bambini del reparto e con corteggiatori che le ronzano intorno.

Del 1993 è anche la prima partecipazione cinematografica di rilievo: è nel cast de "L'orso di peluche" con Alain Delon e con la regia di Jaques Deray.

Nel 1994 prende parte a "Tutti a casa", programma ideato da Pippo Baudo e trasmesso da Rai Uno.

Nel 1995 Claudia Pandolfi debutta in teatro con "Io e mia figlia", diretta da Renato Giordano. Sempre del 1995 è la partecipazione a "La voce del cuore", fiction trasmessa da Canale 5, interpretata da Gianni Morandi e Mara Venier, in cui Claudia interpreta Chiara, una ragazza che si ribella alla monotonia del piccolo paese di montagna in cui vive. Ancora del 1995 sono "L'ultimo concerto", trasmesso da Rai Due ed il cortometraggio "Ketchup", diretto da Carlo Sigon e premiato al Festival del Cinema di Venezia.

Nel 1996 torna in TV con "Il caso Redoli", Film TV legato alla serie "I grandi processi". Del 1996 è anche il film "La frontiera", diretto da Franco Giraldi.

Nel 1997 Claudia Pandolfi continua nell'impegno cinematografico con "Auguri professore", con Silvio Orlando, diretto da Riccardo Milani. Dello stesso anno è anche "Ovosodo" di Paolo Virzì, in cui recita insieme ad un nutrito gruppo di attori non professionisti.

L'anno 1998 è fondamentale per la sua carriera: si impone infatti all'attenzione del grande pubblico con la fortunata fiction "Un medico in famiglia", trasmessa da Rai Uno.

In questa fiction il suo ruolo è quello di Alice, cognata amica confidente e, infine, moglie di Lele (il "medico in famiglia" da cui prende il titolo la serie) interpretato da Giulio Scarpati. Sempre nel 1998 interpreta Lorenza nella fiction "Una farfalla nel cuore", ancora di Rai Uno. Ancora del 1998 è il film "Milonga", in cui recita al fianco di un mostro sacro come Giancarlo Giannini.

Nel 2000 un nuovo grande successo con la seconda serie di "Un medico in famiglia". Del 2000 è anche "Fate un bel sorriso", film diretto da Anna Di Francisca. Veste poi i panni del commissario Giulia Corsi in tre edizioni (3, 4 e 5) della fiction "Distretto di Polizia", di grande successo.

Per quanto riguarda la vita privata di Claudia Pandolfi, è stata per alcuni mesi al centro di infuocate polemiche a causa del suo inaspettato divorzio dall'attore Massimiliano Virgili, annunciato un solo mese dopo la cerimonia, celebrata il 5 giugno 1999.

La causa è stata la relazione fino ad allora clandestina con il conduttore di Mtv Andrea Pezzi, relazione venuta poi alla luce su tutti i giornali.

Volto pulito e sguardo tipico da "ragazza della porta accanto" (anche a questa semplicità è dovuto il suo successo televisivo nelle fiction), Claudia Pandolfi, è invece abituata a stupire e anche a trasgredire, non disdegnando ad esempio di effettuare servizi osè per la rivista "Max".

Il 26 dicembre 2006 dà alla luce il suo primo figlio, Gabriele, avuto dal compagno, il cantante Roberto Angelini. Nel 2007 Claudia Pandolfi è protagonista, insieme a Raoul Bova, della miniserie "Nassiryia - Per non dimenticare". Tra le ultime produzioni per il grande schermo ci sono "Amore, bugie e calcetto" (2008, di Luca Lucini, con Claudio Bisio) e "Le avventure semiserie di un ragazzo padre" (di Luca Lucini, con Luca Argentero).