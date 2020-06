Biografia

Piergiorgio Odifreddi nasce il 13 luglio del 1950 a Cuneo da una famiglia di geometri. Dopo avere frequentato i primi quattro anni delle scuole elementari dalle Suore Giuseppine, a partire dalla quinta studia nel Seminario Vescovile di Cuneo, dove rimane anche per i tre anni delle medie. Uno dei suoi compagni di scuola è Celestino Migliore, futuro osservatore della Santa Sede alle Nazioni Unite e monsignore.

Nel 1964, all'età di quattordici anni, Piergiorgio lascia il seminario e si iscrive all'Istituto Tecnico per Geometri di Cuneo. Tra i suoi compagni di classe c'è anche Flavio Briatore. Successivamente Odifreddi frequenta l'Università di Torino, dove studia matematica. Nel 1973 si laurea con lode in Logica.

In seguito si trasferisce negli Stati Uniti, - presso l'Università dell'Illinois di Urbana-Champaign e l'Università della California di Los Angeles - dove tra il 1978 e il 1980 si specializza in logica.

Il sequestro in Siberia

Tra il 1982 e il 1983 Piergiorgio Odifreddi è in Unione Sovietica per studiare all'Università di Novosibirsk. Mentre si trova nel Paese viene trattenuto in Siberia insieme con due altri italiani, l'uomo di affari Michelangelo Mazzarelli e il giornalista del "Giorno" Luigi Vismara, come ritorsione per l'arresto avvenuto a Genova di Viktor Pronine, un agente sovietico accusato di spionaggio industriale.

Rilasciato con i compagni dopo sei mesi, grazie all'intervento diplomatico del Presidente della Repubblica Sandro Pertini e di Giulio Andreotti, ministro degli Affari Esteri, torna in Italia e insegna logica all'Università di Torino.

La seconda metà degli anni '80

A partire dal 1985 Odifreddi è professore in soggiorno scientifico (visiting professor) alla Cornell University, e ha modo di collaborare con Richard Platek e Anil Nerode. Nel 1988 è visiting professor all'Università Monash di Melbourne. L'anno successivo realizza il saggio scientifico "Classical recursion theory. The theory of functions and sets of natural numbers".

Piergiorgio Odifreddi negli anni '90 e 2000

Nel 1992 è visiting professor all'Accademia Sinica di Pechino. Nel 1998 Piergiorgio Odifreddi vince il Premio Galileo dell'Unione Matematica Italiana ed è visiting professor all'Università di Nanchino.

Nel 2000 scrive per Einaudi il saggio "La matematica del Novecento. Dagli insiemi alla complessità", mentre l'anno successivo con lo stesso editore dà alle stampe "C'era una volta un paradosso. Storie di illusioni e verità rovesciate".

Sempre nel 2001 è visiting professor all'Università di Buenos Aires e inizia a insegnare all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. L'anno successivo prende parte, per venti puntate, alla trasmissione radiofonica di Radio2 "Alle otto della sera" e riceve il Premio Peano della Mathesis di Torino, oltre al Premio Fiesole Narrativa Under 40 per la divulgazione scientifica, e al Premio Giovanni Maria Pace della Sissa di Trieste, grazie al saggio "C'era una volta un paradosso".

Nel 2003 ottiene il Premio Filosofico Castiglioncello, sempre per "C'era una volta un paradosso"; quindi con Einaudi pubblica "Il diavolo in cattedra. La logica matematica da Aristotele a Godel".

Per Bollati Boringhieri Odifreddi dà alle stampe "Divertimento geometrico. Le origini geometriche della logica da Euclide a Hilbert". Nel frattempo lascia l'insegnamento al San Raffaele e alla Cornell University, e nel 2004 ritorna su Radio2, sempre con "Alle otto della sera". Nello stesso anno per Longanesi scrive il saggio divulgativo "Le menzogne di Ulisse. L'avventura della logica da Parmenide ad Amartya Sen".

La seconda metà degli anni 2000

Il 26 maggio del 2005 viene nominato Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nello stesso anno per la casa editrice Laterza scrive "Penna, pennello, bacchetta. Le tre invidie del matematico".

Nel 2006 è visiting professor alla Columbia University, presso l'Italian Academy e riceve il Premio Italgas per la divulgazione scientifica. Nel 2007 lo studioso piemontese si vede assegnare il Premio Capo d'Orlando per la divulgazione scientifica.

L'esperienza politica

Nel frattempo smette di insegnare all'Università di Torino e, su invito di Walter Veltroni, decide di candidarsi in una lista di sinistra alle elezioni primarie del Partito Democratico, venendo eletto nel collegio Torino Centro. Nel mese di ottobre dello stesso anno viene nominato membro della Commissione Manifesto dei Valori del Pd.

A partire dal 2007 è nel cast della trasmissione "Crozza Italia", al fianco di Maurizio Crozza. Partecipa anche a una puntata di "Anno Zero", talk show condotto su Raidue da Michele Santoro, dedicata alla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Nello stesso periodo è presente nel libro di Piemme "11/9 La cospirazione impossibile", che vede tra gli altri autori Paolo Attivissimo e Umberto Eco.

Nel 2008, abbandona il partito in polemica con quella che ritiene una sua deriva clericale, per poi rientrarvi l'anno successivo con l'obiettivo di sostenere la candidatura di Ignazio Marino a segretario.

Il ritorno alla radio

Intanto Piergiorgio Odifreddi torna in radio con "In cammino verso Santiago de Compostela", in onda su Radio3, e "A tutto Darwin", sempre su Radio 3, oltre che con altre venti puntate di "Alle otto della sera". Vince anche il Premio Saint-Vincent in qualità di personaggio rivelazione della radio. Su Radio3 Odifreddi ha modo di intervistare Riccardo Giacconi e Roberto Benigni per la trasmissione "A tutto Galileo".

Nel 2009 pubblica con Mondadori "Hai vinto, Galileo! La vita, il pensiero, il dibattito su scienza e fede", e con Longanesi "In principio era Darwin. La vita, il pensiero, il dibattito sull'evoluzionismo".

Gli anni 2010

Sempre con Mondadori, negli anni successivi, dà alle stampe "C'è spazio per tutti. Il grande racconto della geometria" e "Una vita di fuga. Il grande racconto della geometria moderna".

Nel 2011 entra nel cast della trasmissione televisiva "Il senso della vita", in onda su Canale 5, e riceve il Premio Galileo per la divulgazione scientifica.

Nel 2016, in occasione del referendum costituzionale di dicembre che indurrà alle dimissioni di Matteo Renzi dalla carica di Presidente del Consiglio, si schiera a favore del No. L'anno seguente è tra gli ospiti fissi della trasmissione tv di Rai Tre "Kilimangiaro", condotta da Camila Raznovich.

Ha un sito personale, all'indirizzo www.piergiorgioodifreddi.it.