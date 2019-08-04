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Neri Marcorè

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Biografia Ricca attività artistica

Neri Marcorè nasce il 31 luglio del 1966 a Porto Sant'Elpidio, nella provincia marchigiana di Fermo. Neri è un bambino timido e diligente che a soli otto anni inizia a cimentarsi nei panni dell'imitatore impersonando Ornella Vanoni. La sua carriera di intrattenitore inizia presto con delle partecipazioni a una serie di spettacoli itineranti organizzati dal proprietario di una radio locale, Radio Aut Marche, alle cui trasmissioni viene spesso invitato come ospite.

Dopo aver frequentato il liceo linguistico si iscrive alla facoltà di interpreti e traduttori dell'Università di Bologna, dove studia inglese e tedesco. Una volta laureatosi inizia a lavorare nel doppiaggio, dividendosi tra il lavoro e le prime esperienze teatrali. Debutta, infatti, a teatro nel 1993 con lo spettacolo di Carlo Goldoni "La finta ammalata in musica", a cui fa seguito la commedia musicale "Belushi, sesso, droga and rock'n'roll" in cui recita la parte di Dan Aykroyd, amico fraterno di John Belushi. In questi stessi anni debutta al cinema diretto da Pietro Natoli nel film "Ladri di cinema".

La prima apparizione televisiva avviene al fianco di Corrado Mantoni nell'edizione 1998 de "La Corrida". Seguono poi "Stasera mi butto" con Gigi Sabani e "Ricomincio da due" con Raffaella Carrà. La carriera televisiva decolla grazie all'incontro con Serena Dandini con la quale collaborerà a diverse trasmissioni come il "Pippo Kennedy Show" e "L'Ottavo Nano", con Corrado Guzzanti e Sabina Guzzanti.

Ne l'Ottavo Nano Neri Marcorè si cimenta nei panni de il Conte Swaroski, personaggio romantico e stralunato che proviene da un vecchio sceneggiato televisivo in bianco e nero. Lavora nuovamente con Serena Dandini nella trasmissione in onda su Rai Tre "Parla con me" in cui imita diversi personaggi del mondo politico e dello spettacolo, tra i quali: Antonio Di Pietro, Clemente Mastella, Piero Fassino e Luciano Ligabue. Pare che quest'ultimo in particolare non gradisca molto l'imitazione di Neri, a differenza di Alberto Angela che partecipa addirittura con lui ad un suo sketch.

Dal 2002 al 2003 lavora con la Gialappa's band nella trasmissione "Mai dire Domenica", in cui imita lo psicologo Raffaele Morelli, l'ex ministro Maurizio Gasparri e Jovanotti.

Marcorè torna poi in Rai dove conduce sui Rai Tre la trasmissione "Per un pugno di libri" insieme al professore Piero Dorfles. Rimane al timone della trasmissione per molti anni concludendo questa esperienza nel 2011 e lasciando il testimone alla collega attrice Veronica Pivetti.

L'attività artistica di Neri Marcorè si ramifica al punto da comprendere cinema, televisione e teatro. Nel 2008 debutta all'Ambra Jovinelli di Roma con lo spettacolo "Un certo signor G" imperniato sull'opera musicale di Giorgio Gaber; contemporaneamente gira alcune fiction di successo come "Papa Luciani" e i film "Il cuore altrove" (2003), "La seconda notte di nozze" (2005) e "Gli amici del bar Margherita" (2009), tutti per la regia di Pupi Avati.

Data la sua provenienza dall'ambiente satirico, Neri si stupisce in particolare per la scelta da parte della Rai di fargli recitare addirittura un papa. Pare che la sua designazione, invece, sia stata appoggiata addirittura dal Vaticano.

Nonostante il lavoro, si impegna anche sul fronte politico candidandosi nel 2007 nel collegio di Fermo in una lista di sostegno a Walter Veltroni. Il suo interesse per la politica e la storia si rivela anche in un progetto sulla nascita della costituzione italiana. Realizza, infatti, nel 2009 un documentario intitolato "La rinascita del parlamento dalla Liberazione alla Costituzione", prodotto dalla Fondazione della Camera dei deputati. Grazie alla direzione artistica del teatro di Porto Sant'Elpidio, mantiene anche saldo il legame con la sua terra d'origine.

Se la sua vita professionale è così piena e impegnata, la vita privata è invece tranquilla e serena. Neri, infatti, è sposato con Selene, sua fidanzata storica, con la quale ha tre figli tra cui due gemelli.

Per ironia del destino gli tocca, invece, interpretare la parte del play boy Michele nella fortunata serie televisiva Rai "Tutti pazzi per amore" con Stefania Rocca ed Emilio Solfrizzi. Partecipa nel 2011 anche alla seconda parte della serie in cui il suo personaggio, ormai rinsavito, veste i panni di una sorta di angelo custode.

La passione per la musica accompagna quasi tutti i suoi progetti teatrali, come quello che per ben due anni, dal 2008 al 2010, lo vede nei teatri italiani al fianco di Luca Barbarossa. Nel 2011 viene scelto come testimoniale degli spot televisivi della Tim in cui ha un grande successo prima nei panni di Leonardo da Vinci, e poi in quelli di Giuseppe Garibaldi.

Neri Marcorè negli anni 2010

Nel 2010 inizia le riprese dello sceneggiato televisivo "La scomparsa di Patò" (tratto da una storia di Andrea Camilleri) e recita nei due film "Tous les soleils" (2011) per la regia di Philippe Claudel, e "Lo specchio di Calvino" (2011) per la regia di Damian Pettigrew.

Un'altra produzione internazionale a cui partecipa è "Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà" (2012). Poi recita in "Mi rifaccio vivo" (2013, di Sergio Rubini), "Smetto quando voglio" (2014, di Sydney Sibilia), "Sei mai stata sulla Luna" (2015, di Paolo Genovese), "Leoni" (2015, di Pietro Parolin), "Latin lover" (2015, di Cristina Comencini). È la volta poi di "Smetto quando voglio - Ad honorem" (2017) e

"Due uomini, quattro donne e una mucca depressa", di Anna Di Francisca (2017).

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Biografieonline non ha contatti diretti con Neri Marcorè. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Neri Marcorè.

Domenica 4 agosto 2019 11:36:10

Ciao Neri,
siamo un gruppo di amici che abbiamo acquistato i biglietti per il tuo spettacolo di domenica 11 agosto allo sferisterio di Macerata. Abbiamo organizzato tutto all'insaputa di uno del gruppo (Paolo) che proprio domenica 11 compie 60 anni. Ti chiedo una grossa cortesia: potresti fargli gli auguri in diretta durante lo spettacolo? Sarebbe un'ulteriore grandissima sorpresa. Noi saremo seduti in platea Settore Oro - fila 13. Ti ringrazio in anticipo, fiduciosa che possa esaudire la mia richiesta, e ti faccio tantissimi complimenti per quello che stai facendo in questi giorni con Risorgimarche (abbiamo partecipato a diversi eventi e sono una cosa strepitosa) Ti saluto cordialmente e ti abbraccio Patrizia Carletti

Da: Patrizia Carletti
Martedì 30 luglio 2019 08:56:44

Gent. Neri Marcorè sono l'Artista Gianni Ottaviani originario di Grottammare ma dal 1971 residente a Milano e le scrivo come suo corregionale sperando che possa interessarle la mia proposta. Nel 1998 come Presidente dell'Associazione Marchigiani e Umbri di Milano avevo organizzato in occasione del Bicentenario della nascita di Leopardi un evento Artistico-Culturale "Al Caro Giacomo" con un Convegno presso l'Aula Magna dell'Univerità Cattolica di Milano con interventi di importanti relatori e una Mostra con delle Cartoline inviate da 97 Artisti a cui avevo chiesto d'inviare una Cartolina "al Caro Giacomo" da oltre la Siepe che "... dell'ultimo orizzonte il guardo esclude". Ora in occasione del bicentenario dell'idillio "L'Infinito" sto organizzando con il Comune di Milano analogo omaggio a Leopardi con Convegno e Mostra delle cartoline inviate dagli Artisti questa volta per documentare al Poeta cosa c'è di nuovo dopo 20 anni  oltre quella siepe. l'Arte è anche fantasia!!. Il tutto si farà in due prestigiose sale di Palazzo Marino in Piazza della Scala che il  Comune mi ha concesso per il 6-7 Novembre 2019, la Sala Alessi e la Sala degli Arazzi. Saremmo lieti io e l'Associazione dei Marchigiani  che come Marchigiano Lei intervenisse durante il Convegno del 6 per declamare " l'Infinito" e due altre poesie. Io dal 2 al 12 Agosto sarò a Parigi quindi se pensa di rispondermi anche negativamente prima o dopo tali date le sarei molto grato.

Cordialmente Gianni Ottaviani

Da: Gianni Ottaviani   www.gianniottaviani.it

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