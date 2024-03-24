Pippo Baudo
Biografia
Cultura della professionalità televisiva
Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, noto presentatore tv siciliano, nasce a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936. Narra la leggenda che il giorno prima della seduta di laurea, Pippo Baudo si reca ad Erice per presentare il concorso di bellezza "Miss Sicilia" per poi ripartire all'alba, su un camioncino, sdraiato in mezzo a frutta e verdura, arrivando a Catania appena in tempo per conseguire la laurea in Giurisprudenza (1959).
Nel 1960 approda a Roma: presenta "Guida degli emigranti" e "Primo piano". Il successo arriva nel 1966 con "Settevoci", programma musicale in onda la domenica pomeriggio, che prevedeva inizialmente solo sei puntate sperimentali. La trasmissione diventa la sua pista di lancio.
Nel 1968 viene assegnata a Pippo Baudo la conduzione del Festival di Sanremo: suo è il difficile compito di riuscire a superare il dramma del suicidio di Luigi Tenco, avvenuto nella riviera ligure l'anno precedente in circostanze misteriose. La sua prova sarà esemplare.
Nel 1972 appare in teatro con Sandra Mondaini, in una riduzione di Maurizio Costanzo de "L'ora della fantasia" (opera del 1944 di Anna Bonacci, che Billy Wilder portò sul grande schermo nel 1964 con "Baciami, stupido!").
Sempre nel 1972 Pippo Baudo conduce la prima edizione di "Canzonissima": Loretta Goggi è la sua partner, Marcello Marchesi e Dino Verde sono gli autori. Poi seguono altri programmi storici: "La freccia d'oro" (1970), "Senza rete" (1974), "Spaccaquindici" (1975), "Un colpo di fortuna" (1975), "Secondo voi" (1977), "Luna Park" (1979).
Il successo personale di Pippo Baudo cresce in proporzione ai programmi che gli vengono affidati. Dal 1979 (sostituisce Corrado Mantoni) al 1985 presenta "Domenica in", il contenitore domenicale per eccellenza. Dal 1984 al 1986 conduce lo show del sabato sera "Fantastico". Dal 1984 al 1986 guida il programma Serata d'onore.
Pippo Baudo è noto anche per il suo particolare fiuto di scopritore di nuovi talenti. Nell'edizione di "Fantastico" del 1985 lancia la ballerina Lorella Cuccarini. Si deve a lui l'entrata nel mondo dello spettacolo anche di personaggi come Heather Parisi e Beppe Grillo.
Nel 1987, dopo un periodo estremamente positivo, Pippo Baudo lascia le reti Rai e passa alla Fininvest come direttore artistico. Ma la sua permanenza dura poco: un anno di riflessione e poi è di nuovo alla Rai.
Torna su RaiDue rete con "Serata d'onore", poi su RaiTre con "Uno su cento". Nel 1990 è di nuovo su RaiUno prima con "Gran Premio", poi con "Fantastico".
Lo aspetta un altro decennio di successi: nel 1991 "Varietà" e "Domenica in", nel 1992 "Partita doppia", nel 1993 "C'era due volte", nel 1994 "Numero Uno", "Tutti a casa" e "Luna Park", nel 1995 "Papaveri e papere" e l'anno successivo "Mille lire al mese".
Pippo Baudo diventa soprattutto il deus ex machina del Festival di Sanremo (di cui ha già presentato le edizioni 1968, 1984, 1985, 1987 e 1992-1996). Nel 1994 assume il ruolo di Direttore artistico del Festival della canzone italiana, stessa carica che ricopre per le reti Rai fino al maggio 1996.
Nel 1998 torna per la seconda volta a Mediaset dove realizza "La canzone del secolo", un programma sulla storia della musica italiana, oltre ad alcune serate speciali su moda e musica classica.
La sua immagine sembra in declino, ma con grande umiltà e con il senso di responsabilità e l'immensa professionalità che ha sempre dimostrato, ricomincia daccapo. Quando tutti sembrano essersi dimenticati di lui Pippo Baudo riparte da RaiTre, il canale più sperimentale della Rai, con un programma intitolato "Giorno dopo giorno", di Alvise Borghi, per la regia di Maurizio Fusco. E la critica - che a onor del vero non l'ha mai troppo aiutato - comincia a riscoprire il suo talento.
Nel 2000 conduce la trasmissione "Nel cuore del padre", in onore di Al Bano Carrisi. Segue poi il grande successo di "Novecento - Giorno dopo giorno", un programma dove fatti e vicende del Novecento vengono rivisitati in studio con testimoni e protagonisti d'eccezione.
Da gennaio 2001 è ideatore e conduttore dello spettacolo di RaiUno "Passo doppio". Conduce poi un programma su Padre Pio dal titolo "Una voce per Padre Pio".
Il conduttore si concede una breve parentesi politica. Alle elezioni del 2001, insieme alla moglie Katia Ricciarelli, appoggia "Democrazia europea", movimento post-Dc guidato da Sergio D'Antoni e Giulio Andreotti. I risultati saranno piuttosto deludenti: Baudo può tornare alle sua passioni: la tv e la canzone.
Pippo Baudo viene scelto per la conduzione e la direzione artistica del "Festival di Sanremo" del 2002. Torna alla guida di "Novecento", questa volta su RaiUno. Di nuovo su Raiuno, nel dicembre 2002, avvia una nuova avventura con la striscia de "Il Castello", che segna il ritorno alla tradizionale formula dei giochi televisivi, e che viene condotto in staffetta con Carlo Conti a Mara Venier.
Nel 2003, su Raitre, conduce il varietà "Cinquanta ? Storia della Tv di chi l'ha fatta e chi l'ha vista". Dopo il buon successo dell'anno precedente è ancora lui - per l'undicesima volta - il padrone di casa a Sanremo.
L'estate del 2004 vede Pippo Baudo protagonista di vicende per lui dolorose: dopo 18 anni di matrimonio si separa dalla moglie Katia Ricciarelli. Come se non bastasse, in seguito a gravi incomprensioni con Flavio Cattaneo, direttore generale Rai, la notizia del licenziamento di Pippo Baudo arriva come un fulmine a ciel sereno.
Torna su Rai Uno con Domenica In all'inizio del mese di ottobre 2005: la sua ultima partecipazione allo storico programma risaliva al 1991.
Con la conduzione del Festival di Sanremo 2007 (insieme a Michelle Hunziker e Piero Chiambretti) supera il primato delle 11 partecipazioni, che era di Mike Bongiorno. Arriva a 13 con l'edizione di Sanremo 2008.
Pippo Baudo ha avuto due figli: Fabrizia, nata dal primo matrimonio, e Alessandro, un figlio che non poté riconoscere alla nascita, perché la madre era già sposata. Baudo ha dovuto attendere la morte del marito per fare il test del Dna. Grazie ad Alessandro, il presentatore siciliano è diventato prima nonno, poi anche bisnonno.
Muore a Roma il 16 agosto 2025 all'età di 89 anni.
Frasi di Pippo Baudo
La televisione è come una spugna: raccoglie tutto ciò che c'è sul pavimento. E quando la spremi ne fuoriesce il succo della società.
Viale Mazzini è una specie di carcere. Tante celle che si affacciano su lunghi corridoi. Quando ero in disgrazia nessuno usciva dalle celle a salutarmi. Adesso corrono fuori tutti festanti a darmi il benvenuto. L'audience influisce anche sulle amicizie.
La tv è poco curata. La qualità è scadente. Funziona di più mettere dieci persone dentro una casa davanti a venti telecamere fisse e vedere cosa succede. Oppure fare esplodere la quizzomania, quattro domande idiote che fanno sentire intelligenti le persone a casa.
Devo ringraziare Silvio Berlusconi che è stato un uomo di grandissima sensibilità, in quanto ha perfettamente capito il mio stato d'animo: chi lo dipinge come un duro spietato, dice una bugia, lui è una persona umanissima, che capisce tutto.
La nostra terra ha subito tante devastazioni morali e materiali. Anche la natura qualche volta si è accanita contro la nostra terra attraverso i terremoti. Eppure, che cosa è rimasto intatto? È rimasta una bellezza infinita, unica al mondo. Basta girare la nostra Sicilia, le coste, l'interno della Sicilia, per scoprire una bellezza che i nostri avi, i nostri progenitori, ci hanno lasciato in eredità, sicuri forse, loro, che noi l'avremmo rispettata questa natura, l'avremmo esaltata...cosa che non abbiamo fatto. Questa terra, senza futuro, è morta, è finita, è scomparsa, e i giovani non troveranno niente, nient'altro che macerie e devastazioni. Amara terra mia, amara...e bella. Il Bello vincerà, sono sicuro. Il Bello trionferà.
La Sicilia ha bisogno di una rivoluzione culturale. Ha professionisti di altissimo livello, docenti, medici e architetti ma non si sporcano le mani facendo politica e l'hanno delegata a questi politici di professione.
Le bellezze siciliane hanno una marcia in più determinata da fattori storici. Il sangue misto, la stratificazione delle diverse dominazioni hanno mescolato i geni tanto da dare insiemi diversi. [...] Contrariamente alla tradizione sforniamo donne altissime e sempre più in crescita con caratteri somatici che spaziano dal corvino al biondo, con occhi nocciola, verdi e azzurri a seconda che predomini il carattere arabo, quello spagnolo o quello normanno.
[Su Matteo Salvini] Parla bene, è un retore. Ma non mi convince. Lui è stato in Sicilia, a Mineo dove ci sono i centri di accoglienza e ha organizzato una Lega del Sud quando la sua Lega nasceva come antiterrona. Improvvisamente ha sposato la causa sudista. L'ha fatto per allargare il bacino di voti. Poi Salvini immagina un Paese bloccato nelle frontiere che non è più pensabile. Comunque noi siciliani siamo abituati a essere invasi. Prima è arrivato a nuoto Grillo e non è cambiato nulla. Ora è arrivato lo stesso Salvini.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Pippo Baudo
Foto e immagini di Pippo Baudo
Commenti
Buongiorno signor Baudo, la contatto in merito ad un suo programma di un pò di tempo fa: Serata d'onore. Il titolo si addiceva a tutti i personaggi che ospitava in quella trasmissione, tranne uno che mi ha lasciato un pò amareggiato. Indro Montanelli. In pratica mi riferisco alla vicenda che lui esponeva con indegna ostentazione, riguardante il rapporto avuto con una bambina somala di tredici anni, che ingravidò ed alla quale 'concesse l'onore' di degnargli il nascituro di un nome, per poi abbandonarla 'meritatamente'!
Si notava nel suo racconto come fosse stato destinato ad un eccelso compimento, invece di un vile comportamento quale è stato veramente.
È strano che lei, che durante la sua carriera, ha sempre dimostrato umanità e tutt'altro che discriminazione, in quell'occasione ha dato risalto ad una vicenda inenarrabile. Come mai?
La ringrazio anticipatamente per la risposta e le esterno la mia ammirazione.
Francesco Gennuso
Richiesta aiuto
Salve Sig. Baudo spero di trovarLa bene... Le scrivo qui perché non saprei proprio come raggiungerla.
Scrivo a Lei perche e' ancora vivissimo in me il ricordo di quando porse la mano a quel ragazzo sul cornicione dell'Ariston in procinto di buttarsi... lo abbraccio' e rassicuro', si definì' uomo d'ONORE... e credo lo sia veramente. Mi piacerebbe avere quell'abbraccio... sono una donna di 57 anni, avevo la mia attività' e conducevo una vita come tante con alti e bassi ma felice di cosa stavo facendo, mi occupavo di anziani... ho dato loro amore e rispetto, poi all'improvviso sono stata avvicinata da una persona malvagia che con fare minaccioso mi ha sottratto tutto e spinto alla fuga. A causa di questo mi trovo nei guai e vorrei reagire ma sono terrorizzata e pietrificata, perché mi reputo vittima di atteggiamenti mafiosi. Non so cosa fare, spero di essere afferrata dalla sua mano e sentire un abbraccio rassicurante, spero in un aiuto.. di qualunque genere..
Noce
Buongiorno Sig. Baudo. Io sono una mamma di un figlio di vent’anni che vorrebbe tanto intraprendere un percorso come conduttore televisivo. purtroppo non abbiamo conoscenze non sappiamo da che parte andare, io vorrei tanto poterlo aiutare ma non so cosa fare. Non le sto chiedendo assolutamente aiuto economico o raccomandazioni, solo un consiglio… La ringrazio infinitamente.
Discarica magliano romano
Buonasera signor Baudo.
Mi scusi se mi permetto di disturbarla, so che anche lei vive a morlupo e, pertanto, le scrivo in merito alla discarica di rifiuti che vorrebbero realizzare a Magliano Romano, che dista solo 3 km dal nostro bel paese. Volevo chiederle se gentilmente possa esprimere pubblicamente il suo dissenso verso questa ipotesi scellerata perché, grazie alla sua notorietà a livello nazionale, la sua voce risuonerebbe più forte rispetto a quella di noi altri comuni cittadini, riuscendo anche a dare una dimensione mediatica.
La ringrazio in anticipo e colgo l'occasione per augurarle un sereno anno.
Grazie in anticipo.
Marco
Auguri M° Pippo Baudo
Spett. le Redazione buonasera, con la presente vorrei fare arrivare gli auguri di buona vita al grandissimo e bravissimo nonchè inossidabile e intramontabile Pippo Baudo che ho appena visto in TV a Ballando Sotto le Stelle, stimato artista dei miei genitori Pippo e Antonella. Vorrei fare una sorpresona a loro in occasione del loro 32° Anniversario di matrimonio. Se è possibile potreste far pervenire questa mail all'Artista per avere il piacere di chiedergli qualche foto con autografo e dedica (per me e i miei genitori) ? Non mi dica di no! !
Il mio nome è Chiara e ho 21 anni e studio a Catania.
Il mio indirizzo è il seguente:
Chiara Alessandrello
via ------- 318
97019 VITTORIA (RG)
Grazie anticipatamente per quello che farete.
Saluti, Chiara
AUGURiiissimiii ------!!! e... Buon tutto! !
Audizione
Carissimo dott: Baudo,
sono un cantante lirico diplomato presso il Conservatorio di Avellino. Al 5° anno ho avuto problemi alla gola per una esofagite da reflusso. Ho contattato molte persone competenti in materia per avere un giudizio sullo stato della mia voce, ma nessuno mi ha risposto.
Dato che lei è un grande intenditore di musica classica è possibile fissare un incontro con lei ?
Grazie.
Caro Pippo, scusa il tono confidenziale, ma da quando ho l'età della ragione ti ho sempre chiamato così e ora che ho 48 anni ti considero un familiare. Ti scrivo prima di tutto perché ho sentito il bisogno, in questo giorno di ferragosto di inviarti i miei più sinceri auguri, che questo giorno ti sia lieto. Volevo dirti che ti ho sempre ammirato, sei il mio idolo, soprattutto per i tanti giovani che hai aiutato a realizzare i loro sogni, ebbene io non sono più giovane ma ho un sogno che vorrei realizzare in quest'ultimo periodo della mia vita. Però prima devo fare una premessa, sono un agente di polizia locale (o vigile urbano come preferisci) da quasi 20 anni, mi sono da poco laureato in giurisprudenza come te, perché quando uccisero i giudici Falcone e Borsellino e le scorte giurai a me stesso che sarei diventato un pubblico ministero per andare a combattere le mafie per dare il mio contributo per la giustizia. Da allora tanti anni sono passati ed io però, anche se ho raggiunto una buona condizione economica, non mi sento realizzato e non lo sarò mai, perché non ho fatto quello per cui avevo giurato. Oggi, purtroppo i concorsi in magistratura prevedono un limite di età massimo 40 anni e si deve essere abilitati alla professione forense. Tutte cose che favoriscono l'accesso in magistratura le persone ricche e non di certo, chi come me, ha dovuto lavorare e studiare. Sono sicuro, che adesso ti starai domandando cosa centri tu in tutto questo, ebbene qualcosa centri, prima di tutto sei un siciliano che ama la sua terra, poi hai dato tante possibilità a tante persone nello mondo dello spettacolo, il mio non è spettacolo, anzi è tutt'altro, ma sono convinto che un uomo del tuo calibro, di fama internazionale, ha sicuramente possibilità di comunicare con le persone giuste affinché io possa riuscire ad aiutare i tanti cittadini vessati dal dilagante fenomeno mafioso, per poter così seguire la strada dei grandi uomini che hanno perso la vita o la dignità per perseguire ideali di giustizia.
Spero che questa lettera aperta, arrivi fino al tuo cuore e prima ancora, arrivi al cuore di chi dovrà filtrare e vagliare l'opportunità di fartela recapitare.
Con immensa ammirazione e con tanta speranza, ti abbraccio.
Dottor Rosario Barbuto
Bonolis
Caro Pippo continuo il messaggio. Sono stato tuo concorrente del tuo quiz UN COLPO DI FORTUNA nell' otttobre 1975 con Paola Tedesco. Sono arrivato secndo e ho vinto 12 milioni.. Avevo 45 anni e tu eri un giovanotto. Ricordo con piacere di averti portato in macchina dal tuo albergo in corso Sempione agli studi Fiera della RAI.. Tanti auguri per i tuoi 85 anni, 'Io ho raggiunto felicemente 90 anni. Sono contentisssimo di aver letto il tuo commento su Bonolis che condivido in pieno. Anzi ti diro' che pochi giorni fa avevo espresso con i degli amici io stesso giudizio: VOLGARE:. Bravo. Ti saluto cordialmente. Dimenticavo un piccolo episodio successivo al QUIZ. Io lavoravo alla Mondadori e tu partecipasti ad una serata in Mondadori come ospite testimonial del lancio della nuova rivista SALE E PEPE: Che piacere rivederti e salutarti in quella occasione. Caro Pippo ti abbraccio e continua cosi'. Tuo amico concorrente. Enrico Bianchi. Mia email se volessi rispondermi. -------.
Ritratto donato per pippo
Carissimo Pippo.. Sono Ariedo Lorenzone pittore dei vip.. Ti ho conosciuto quando venivi all hotel domus di Milano.. Io ero portiere... Vorrei tanto una cosa... Fare una foto con te... Per me sei il mio mito... Ho fatto il ritratto a Berlusconi.. Renzo Arbore è molti altri... Vorrei donare il ritratto anche a te... Rimarrà poi a tua figlia Tiziana Non so se ti farebbe piacere... Ma un dono me lo devi fare tu... Una foto con te
Grazie
Ariedo Lorenzone
Cell 388-------
Grazie e Buon Compleanno
Egregio Pippo Baudo Le facciamo, di cuore, tanti auguri per i Suoi 85 anni. Lei è stato l'artefice del successo di tanti artisti,
Noi però Vogliamo ancor più ringraziarLa perchè Lei è ha anche, in qualche modo, l'artefice del nostro matrimonio che dura felicemente da 53 anni.
Nel 1967 sono stato concorrente di Settevoci per qualche settimana (concorrevo con la compianta Nelly Fieramonti) la prima puntata fu quella in in cui Lei presentò Albano.
Ero fidanzato con una "amica di penna" di Malta. Lei mi permise di salutarla e di raccontare la nostra storia. La trasmissione fu molto seguita anche dalla stampa Maltese. Erano ancora di. moda le favole. Questa è stata a lieto fine... e ancora continua. Grazie ancora e ci permetta un grande abbraccio da noi due. Josephine e Innocenzo D'Emiliano
Auguri Pippo
Gentile dottor Baudo,
Mi ricordo i sabato sera in poltrona coni miei genitori per non perdermi gli spettacoli di pippo Baudo...
Che belli quegli anni!
Auguri e complimenti al presentatore dei presentatori!
Luigi arcangeli
Buongiorno carissimo dott. Baudo, La seguo da quando ero piccolo, la sua professionalità è stata ed è ineguagliabile, durante le vostre trasmissioni ogni situazione era facilmente affrontata, noi siamo cresciuti con il grande Pippo Baudo e ci dispiace non vedervi più con frequenza negli schermi televisivi. Proprio l'altra sera siete stato nello spettacolo del grande Albano. Lei è stato un grande scopritore di talenti, io sono il papà del piccolo Vincenzo Alighieri, dove già a sei anni (adesso ne ha 11) era già il televisione con Paolo Bonolis con chi Ha incastrato Peter Pan, Vincenzo ha partecipato a molti concorsi canori nazionali e internazionali vincendone tantissimi, ultimamente è stato sul canale 40 di Boing con "Sfide in famiglia", ha già girato due film, presenta sia in radio che il televisione, è un bambino da scoprire, spero che possiate vederlo sui social ed esprimere un vostro parere e darci dei saggi consigli.
Sarebbe un sogno se Vincenzo La incontrasse.
Un abbraccio da me e dal piccolo Vincenzo.
Precisazione
Caro Pippo anzi Pippo e.. Ricordati che la RAI nn è tua anche se te come tanti altri leccaculo l'avete usata come pare e piace ed ora ti scagli contro fedez si sente il tuo diritto di giudicare una cosa che invece nn centri un ca**o.. Io se avessi potuto ti avrei mandato a lavorare in miniera e invece la vergogna della RAI è che ci sono troppe persone che credono che sia proprietà privata fattela la tua televisione è spero che al più presto si smetta di pagare il canone x far arricchire gente come te orapronobis
Ho scritto il mio... primo... "libro" ?
Gentilissimo PIPPO BAUDO, CREDO di aver fatto un buon lavoro editoriale, si un libro; è la mia prima esperienza e... NON sono uno scrittore, non sono un letterato e neanche un personaggio televisivo. Sono Uno, Uno che vuole DIRE, PARLARE, GRIDARE nel tentativo di svegliarne... qualcuno. Vuoi leggere il mio manoscritto?
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE !!!
CORDIALMENTE Fernando Imbriani
Sogno di realizzare un film.
Sono un architetto di 72 anni, pensionato. Ho scritto un libro dal quale desidero ricavarne un film. Penso sia un bel lavoro, una storia importante che valga la pena di raccontarla ad altri. La storia nasce e si conclude in Val Seriana. La prima parte è ambientata negli anni 70, l'altra metà ai giorni nostri. Il protagonista è un anti eroe, insicuro, buono, un tanto isterico: una via di mezzo tra Mr. Bloom ed il Signor Cupiello. Questo progetto, chiamiamolo così, l'ho dedicato a mia madre, ammalata di sclerosi e per la quale mi sono sacrificato ed a mio padre, che fino a quasi cento anni ha preso con se ed ha vissuto con mio fratello disabile. Nel corso del film si intrecciano tante storie, impossibili, assurde di tanti poveri o allegri o strani eroi. La storia è un rincorrersi di passato-presente, gioie-dolori, sogno-realtà. Si può dire che narro un'Odissea nel quotidiano, una Divina Commedia di ogni giorno. Descrivo una storia milanese, in prevalenza ambientata al Sempione, dove sono nato e per tanti anni ho vissuto.
Le chiedo pertanto, se avesse tempo o lo ritenesse opportuno, di contattarmi.
Le chiedo scusa, la ringrazio ed attendo fiducioso un suo riscontro.
Arch. Massimo De Santi.
Tel. 02/-------.
Cell. 333--------
Signor Baudo sono il nopote di nino Taranto che lei credo abbia conosciuto avrei piacere nei limiti del possibile conoscerla distinti saluti Antonio
Buongiorno, Grandissimo Pippo Baudo, sono un'autore, poeta e inventore di musica. Avrei piacere di sottoporti alcune mie canzoni (ne ho scritte quasi 100, anche se alcune sono da registrare) e/o parte della mia produzione 10 libri di poesie inediti mentre " Scritte per caso" è stato già pubblicato, e composto ad orecchio circa 30 colonne sonore (diciamo così) con spartito ed anche qualche racconto e monologhi. Vorrei avere un indirizzo " sicuro" dove inviarle, se le fa piacere.
Mi chiamo Ivana Dell'Ali e vivo a Milano e lavoro all 'Università degli Studi di Milano. Questa e-mail è un tentativo disperato.
Cordialità.
Ivana Dell'Ali.
Gentile Pippo Baudo! Mi chiamo Mauro Fiorelli! Ho partecipato al concorso di cabaret presso la discoteca Boccaccio Torretta White di Calcinaia (Pisa) sono arrivato terzo! Ho ancora la coppa che Lei stesso mi ha consegnato! Ho saputo che dopo lo spettacolo voleva parlare con me circa la possibilità di trasferirmi a Roma a fare l'attore! Non ho potuto incontrarmi con Lei e questo mi dispiace moltissimo! Poteva essere stata l'occasione da me tanto attesa! Vorrei se riesce a dirmi qualcosa su questo episodio! Ho fatto la mia carriera di Ingegnere Elettronico presso Italtel di Milano come istruttore tecnico sui Sistemi Radiomobile in Italia e all: estero! Ho fatto l'attore del mio personaggio! Mi assale il rimorso di non aver potuto parlare con Lei che mi stava cercando! Le lascio i miei recapiti nel caso possa rispondermi! Grazie! Mauro Fiorelli Viale ------- 42 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel: 348 ------- email: ------- Grazie!
Segnalo questo video perché il soprano merita attenzione. Voce fantastica, nonostante l'audio sia scadente.
https: //www. facebook. com/ 1664182536/videos /10220914189638868/
Bei tempi caro Pippo. quell'anno vinse Sergio Bruni e Robertino con Bella. C'era Iva Zanicchi, Giorgio Gaber con A Pizza, I Giganti - Luciano Tomei e quanti... ne potremmo parlare in una trasmissione
Buonasera sig. Baudo ti invio una foto, utile forse a ricordare il momento in cui decretasti la mia vittoria al concorso di voci nuove Napoli con Gianni Ravera e mia partecipazione al XIV festival della canzone napoletana 1966 in coppia con Peppino di Capri. Questo è il mio numero 393-------. Solo tu potresti riportare in auge uno spettacolo di canzoni napoletane anche con un attempato come me che nello scorso anno ho avuto l'onore di duettare con la Signora Ricciarelli nella mia amata Puglia. Tanti ossequi e viva la musica e la vita. Non si sa mai
Salve sono un fan del grande Pippo Baudo, vorrei sapere come contattarlo per un eventuale intervista sul trapianto di capelli, ho una pagina ufficiale sul trapianto di capelli e siamo 10mila utenti... abbiamo intervistato chirurghi noti del settore come Vincenzo Gambino, Chiara Insalaco, Koray erdogan, Paolo gigli eccc... potremmo avere l'onore di riuscire a realizzare questo nostro sogno?
grazie mille aspetto info..
Auguri Maestro, l'ho sempre seguito sin dall'inizio
Ero un ragazzo ma mi affascinava il Suo idioma inconfondibile
Ho anche letto suoi lavori e spero tanto chr in futuro Lei possa scrivere saggi, romanzi, racconti. Avrebbe tantissime cose e tante emozioni da trasmettere, poiché nella Sua vita è come se avesse vissuto tante vite. Di mestiere faccio lo psicologo e esercito a San Giovanni La Punta. Cordialmente. Salvatore Arcidiacono.
Sei uno degli uomini più amati in Italia. È bello vedere persone come te che c’è l’hanno fatta e non si sono dimenticati degli altri. Se Dio ti ha dato tanto è perché meriti tanto! Buon compleanno Maestro !!!
Buonasera signor Baudo,
orgogliosa di poterle che sono una sua compaesana, di Militello V. CT. Mio padre mi parlava spesso di lei, di quando eravate piccoli. Io stessa l'ho vista a Militello diversi anni fa. Abito a Lugano.
Avrei piacere (dopo il COVID 19) poter bere un caffè con lei.
La saluto cordialmente.
Gianna.
Mi ritrovo su questa piattaforma per chiedere una delle cose piu' brutte che possono succedere nella vita, un aiuto economico per togliermi da problemi che mi stranno rovinando l'esistenza.
Sono sempre stata una lavoratrice, ho cominciato quando avevo 17 anni perché a mio papà è stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta Filadelfia positiva e non sono mai stata disoccupata o senza far niente nella mia vita. Ho avuto una gioventu' molto difficile per colpa della malattia di mio papà e abbiamo accumulato debiti su debiti per una cura sperimentale che purtroppo non è servita. Nella speranza di salvare la piccolissima azienda di famiglia ho contratto molti debiti, sopratutto per tante sfortune che hanno bersagliato questo mio lavoro e ho vissuto mesi e mesi d'inferno, ma ho sempre continuato a lavorare e a dare una speranza alla mia famiglia.
Nei mesi di aprile e maggio avrei potuto chiudere gli ultimi debiti con un'azienda fornitrice e invece è successo tutto questo. Sono rimasta scoperta di oltre 12000 euro di fatture da pagare e di 14000 con i ragazzi che lavoravano nella nostra piccola attività. Non ho accesso al prestito e qualsiasi banca e finanziaria mi ha dato il due di picche. Sono indietro due mesi con l'affitto e con il pagamento delle bollette. Mi sveglio ogni giorno con la paura.
Sto cercando di raccogliere fondi per appianare il mio debito in modo che possa finalmente poter non avere debiti e ripartire con il lavoro di tre generazioni della mia famiglia e vivere una vita dignitosa e serena.
Grazie a tutti anche solo per il minuto dedicato a leggere questa mia richiesta, non voglio mollare.. non voglio perdere la vita.. perchè vivere è cosi bello..
Vi lascio il mio iban
Se voleste darmi un aiuto
Samantha Adonia
IT30H3608105138287459487463
Salve sig. Baudo, mi chiamo Francesco, ho 52 anni, sono laureato in economia e commercio e lavoro presso la multinazionale siderurgica Liberty Steel a Piombino. Ho cominciato proprio oggi a leggere il suo libro "Ecco a voi Pippo Baudo" e mi è venuta in mente una domanda: A LEI DICE NIENTE IL NOME ITALO SCHIRINZI ? Si tratta di mio padre (anno 1936) che alcune volte raccontava di avere avuto a che fare con lei in alcune recite teatrali e con il quale vi dovreste essere laureati alla stessa facoltà di giurisprudenza di Catania. Le faccio questa domanda perchè mio padre non era assolutamente uso a raccontare sempre e solo la verità, perciò, come nel caso di chi grida "al lupo al lupo", non si è mai sicuri di quando dice la verità e quando no.. P. S Le faccio questa domanda solo x mia curiosità personale, in quanto il "soggetto" in questione, solo per dare una minima idea del personaggio, non si è presentato nemmeno il giorno della mia laurea, non si è presentato il gg della laurea di mio fratello, non si è presentato il gg della comunione di mio fratello e nemmeno quello della cresima...
Ciao Pippo, ho 45 anni e una stima sconfinata per te al livello professionale
Ti seguo da quando ero bambino e nel tempo sono diventato un cantante musicista. Ho sempre desiderato mandarti materiale artistico, cover, inediti, esibizioni al piano e voce. Oggi lavoro con la musica e per vivere vado in Svizzera per portare della buona musica internazionale. Vorrei conoscere una tua email per poter mandare materiale audio video che mi riguarda. La mia speranza? Suscitare interesse, perché se a Sanremo degli ultimi anni sento quello che sento, allora io sono certo di poter arrivarci con merito. Un saluto con immenso affetto, non mollare mai. Ciao Pippo.. DAVIDE CANNIZZO, Siciliano e ne vado fiero
Caro Pippo, sono Vincenzo Nicola Orlando, ho 63 anni e sono nato a Mineo da genitori pugliesi, ma vivo a Piazza Armerina (EN) ormai da oltre cinquant'anni. Figlio d'arte, ma mai dedicato alla musica in modo professionale.
Prima di chiudere gli occhi ho un sogno nel cassetto… incidere un cd (senza scopo di lucro) con un mio brano creato 45 anni fa, dopo essermi innamorato di una ragazza, ella morì giovanissima con un tumore e a lei dedicai questa mia canzone.
SE PUOI DAMMI UNA MANO! Questo è il mio cellulare 368. --- - --- - Ciao!
Caro dott. PIppo Baudo, suo ammiratore, sono un cittadino di Grammichele (CT), pensionato del MIUR ed ho chiuso la mia carriera di Direttore dei servizi amm. vi nel 2017 presso l'Istituto scolastico statale"Pietro Carrera" di Militello in Val di Catania. Essendo appassionato da sempre dei testi letterari, attualmente sono associato alla SIAE-sezione OLAF-alla quale ho trasmesso varie poesie e testi letterari non ancora posti in musica, inediti, regolarmente certificati a deposito. Ciò detto la contatto al fine di aver un aiuto per quanto concerne l'utiizzazione delle opere, se di gradimento. IL mio numero telefonico del cellulare è 366-------. iN ATTESA PORGO CORDIALI SALUTI
Vorrei mandarle un video dove Sabrina si presenta. e canta Smile di Chaplin.. dove posso mandarlo alla sua cortese attenzione? suo ammiratore da sempre... Grazie Pippo.. Maurizio Russo-tel 347 -------
Buongiorno Maestro Pippo Baudo. Sono un suo grande ammiratore, come si fa a non esserlo, abito a Roma e desidero incontrarla quando e dove vuole lei. Lascio il mio cell. 331-------. Ho anche scritto una poesia su di lei. Vorrei una foto e autografo con lei. Mi accontenti! ! Grazie in abbraccio Rocco Forte
Carissimo Illustrissimo Pippo sono una mamma Siciliana che va fiera dei propri figli come la sua per lei, come lei ben sa' è difficile in questa nostra terra emergere e trovare la strada per progettare e realizzare un sogno, mia figlia Elisa sta per realizzare il suo, dopo aver studiato all'estero e lavorato a Londra per tre anni come interprete è tornata nella sua terra perché è qui che vuole stare e sta per aprire la sua scuola in franchising OXFORD COLLEGE MITA MESSINA. Mi auguro che lei possa apprezzare il profilo di Facebook e di Istagram della scuola e magari se le và mettere un mi piace. Un abbraccio di cuore
Ciao, sono di Castellammare del Golfo (TP) Mi chiamo Maria Soccorsa Parisi e solo da 2 anni, dopo che sono andata in pensione... dirigente scolastico... ho ripreso a catare e recitare! La mia passione da ragazza! Volevo spedirti il video del mio spettacolo, solo per avere un tuo giudizio, dove posso inviartelo?
Richiesta colloquio x Veronica Privitera
Caro dott. Pippo Baudo,
nei suoi tanti anni di onorata carriera Lei ha scoperto tanti talenti ed ha dato a numerosi giovani la possibilità di farsi notare; è per questo che vorrei sottoporre alla Vs. cortese attenzione mia figlia, una bella e talentuosa ragazzina di 13 anni di Catania: Veronica Privitera.
In particolare vi invio un film di medio metraggio dove Veronica interpreta una parte in veste di coprotagonista. Questa è la sua prima esperienza davanti alla cinepresa. Il film di intitola "Utopia" ed è un opera amatoriale della regia del prof. Francesco Maricchiolo, ex insegnante di cinematografia a Catania e direttore di un Laboratorio di Cinema amatoriale.
Credo davvero che la ragazzina meriti di essere attenzionata!
Pur essendo io la madre ed essendo quindi inevitabile che a me piaccia, credo di essere anche abbastanza obiettiva e vedendo in Veronica del talento fresco e genuino (ancora da perfezionare ovviamente!) mi sto permettendo di segnalargliela.
Con la presente chiedo quindi la possibilità di un colloquio, un provino, o anche una ospitata in qualche programma che possa metterla in luce per come credo che meriti.
Veronica ha frequentato per 2 anni un corso di portamento presso un accademia di Moda e Spettacolo, la "Giani Belebung" di Gianni Vinciguerra. Ha partecipato a vari concorsi e sfilate. Ha partecipato ad un "Laboratorio di Cinema" diretto da Francesco Maricchiolo. Attualmente frequenta un Corso di Teatro (Recitazione, Dizione, Canto) presso l'Associazione "Buio in Sala" a Catania. Il suo sogno è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo... Ma è anche una ragazza molto seria, studiosa, con la "testa sulle spalle" ed i "piedi per terra"! Frequenta infatti con profitto il primo anno del Liceo delle Scienze Umane e le piacerebbe molto anche diventare medico.
Questo il film che la vede coprotagonista:
https://youtu. be/H-l_85u-ohY
Questa è la sua pagina su Facebook: https://www. facebook. com/VeronicaFotoModel/
Questa la sua pagina su Instagram: https://instagram. com/veronikamodel205? igshid=tszf6ixawzqs
Per qualsiasi altra informazione e/o Vs. comunicazione, essendo la ragazzina ancora minorenne, potete contattare me che sono la madre:
Monica Tomasello (mamma di Veronica Privitera)
---
---
L'occasione mi è gradita per porgerVi distinti e cordiali saluti.
Monica Tomasello
Salve Pippo, volevo chiederti se vagamente ti ricordi di quel libro su Venezia che ti ho omaggiato parecchi anni fa: DIPINGERE VENEZIA, mi piacerebbe rilanciarlo, magari in una delle tue trasmissioni. Mi piacerebbe inviarti la foto ma qui non riesco allegare niente. Cordiali saluti, Vanni De Conti
Ciao Pippo non se sei tu a leggere questo messaggio, ma comunque ti scrivo sono un chitarrista compositore ho fatto cd più sono su YouTube Mario Contosta calabrese so che tu hai lanciato molti artisti ti chiedo se puoi fare qualcosa ok grazie mio cellulare 340 -------
Buona sera signor Baudo scrivo questo messaggio perché credo siano molto interessante
Copio e incollo una descrizione, ho 34 anni e sono sulla sedia a rotelle :
Mi chiamo Giacomo Innocenzi e da otto a nni organizzo a casa mia un talk show che registro e pubblico su internet.
Si chiama "Pour Parler il talk show di tutti".
Ad oggi ho fatto 473 puntate nel mio sito internet www. thepourparler. com
o il mio canale youtube che è www. youtube. com/thepoueparler
Domande di tipo esistenziale con varianti in base alle puntate.
Pour Parler: discorsi sulla vita, a carattere esistenziale.
Pour Parler stories: una puntata relativa al lavoro, attitudine o hobby della persona.
Pour ParlAir: il rec avviene all'aperto e con piacevole contorno dell'ambiente.
Pour Parler sfida: un confronto, sempre bonario, su due punti di vista opposti.
Pour Parler mobile: registrazione del talk show da telefonino.
Pour Parler eyes: inquadratura solo degli occhi del soggetto che rimane anonimo.
Pour Parler lips inquadqratura dell'ospite ancora anonimo, solo nella bocca.
Pour Parler in teatro una puntata interamente girata dentro il teatro, ex cinema a Foligno.
Un momento realizzato con 5 ospiti fatto di parole ed intervalli di intrattenimento,
come musica e magia.
Ingredienti di questo "gioco" fanno leva sulla non riservatezza delle domande e la semplicità dei quesiti.
Ho avuto come ospiti una vasta tipologia di persone:dai miei nonni ☺ a Rocco Siffredi, Caro Verdone Teo Mammucar, il giormalistta Antonio Capranicai Vittorio Sgarbi, Antonella Elia, Albano,, Irene Grandi, Luca Onestini, Manmood, Renzo Arbore, Sara Tommasi Bobo Vieri. Massimo Bagnato,, Gianfranco Vissani, Bobby Solo, Jack Lens Gesssica Notaro, Rocco De Rosa, Edoardo Vianello, la presidente di regione Umbria Catiuscia Marini, il sindaco di Foligno Nando Mismetti, Mita Medici, Carmen Consoli, Giulio Mogol, in una puntata registrata telefonicamente, il campione di pugilato Roberto Cammarelle, Gianluca Grignani, Brigitta Bulgari, Eddoardo Bennato, Anguun, Simone Cristicchi ed il gruppo musicale de "i Camaleonti"
nella mia vita ho fatto per 10 anni il dj e ho avuto occasione di avere in puntata a: Ralf, Little Louie Vega, Mario Farretta, Dasha Rush, Daniele Baldelli i pasta boys, Ricky Montanari, KarizmaDavid Morales, Ricky Morrison, Massimino Lippoli, Kenny Carpenter, Kerri Chandler, Tony Humphries, Ricky Le roy Francesco Zappalà e l'Ebreo
Confido in questo messaggio, e spero possa interessare come argomento da diffondere.
Sono uscite pubblicazioni su diversi giornali locali e non, il giorno 05. 04. 2018 sono andato in onda ad uno speciale a "tutto il bello che c'è "al TG2, su mille e un libro" nella notte del 26. 05. 2'18 il 14. 01. 2018 sono stato su Rai news, il 25. 02. 2016 su Panorama. A febbraio 2017 sono stato ospite a "storie vere" a cura di Eleonora Daniele, a marzo 2016 sono stato intervistato da Cristina Parodi a "la vita in diretta" l'intervista si è ripetuta a fine agosto 2017, ospitando la redazione, sempre de "La vita in diretta" a casa mia il 19 aprile 2016 in un servizio sempre su Rai1 in uno speciale al TG1, per maggio 2014 sono andato in onda in uno speciale su Rai3 ed il 22 settembre, nuovamente su questa 5'è stato un servizio inerente all'evento in teatro che ha cadenza mensile.
La sera del 17. 08. 2018 sono andato in onda in un servizio a cura di Fabrizio Cavallina nel programma "l'altro sabato di domenica", su Rai Premium
a maggio 2017 è uscito un libro scritto sulla mia vita "tutto è possibile a chi crede" di Arianna Ciancaleonil
Carissimo Dott. Pippo Baudo, la seguo da quando ero piccolo, sono cresciuto vedendo i vostri programmi, senza presunzione, Lei professionalmente e come uomo è insuperabile, ero e sono incantato ogni volta che è presente sullo schermo, per ogni situazione riesce a trovare sia le parole che i modi per gestire un programma.
Anche se gli anni passano, rimane l'icona della televisione.
Vincenzo Alighieri, mio figlio di nove anni si ispira al suo personaggio che è il grande Pippo Baudo (anche se lo definiscono il fiorello tascabile), ha cominciato a fare spettacoli da quando aveva sei anni, a sette è stato protagonista nella trasmissione di "Chi ha incastrato Peter Pan", lui canta, presenta, suona diversi strumenti e anima, ha vinto molti premi canori, locali, regionali e nazionali, tra cui il II posto al Cantagiro, è ospite in molte manifestazioni nazionali, come il premio Je so Pazzo dedicato a Pino Daniele a Fiuggi, ha avuto già una parte nel film del Commissario Spiedone, ha scritto diversi inediti, uno è Siamo Piccoli, che parla dei genitori che dedicano poco tempo ai figli.
A luglio di questo anno ha presentato 4 puntate di un programma su una TV regionale (Antenna Sud) il programma "Carisma Junior", proprio ieri sera la finale, dove ha voluto che cantasse e presentasse la sua piccola fidanzatina, compagna anche di canto, loro cantano canzoni di Albano e Dori Ghezzi.
Attualmente è impegnato come ospite a molte manifestazioni, frequenta l'accademia di canto e musica.
Vorrei tanto che Lei veda questo bambino, in modo che ci dia dei consigli e lo scopra (se Vincenzo ha le caratteristiche), come il più piccolo presentatore.
Mi permetto a scriverLe perchè è proprio Vincenzo a voler andare sempre sul palco scenico, una volta lì sopra si trasforma, è instancabile, non si ferma mai in una settimana ha massimo due giorni liberi, ma è sempre carico.
Spero che questo sogno si avveri e Vincenzo gli possa dare almeno un abbraccio.
Un grande saluto di Oria provincia di Brindisi.
un abbraccio da tutti Noi.
Salve grande pippo sono nicola papà di un ventunenne di nome valerio il quale scrive e canta trap a me nonpiace molto il genere ma sono il suo papà e devo dargli una mano sono sicuro che questo genere di musica non piace neanche a te però dato che tu sei stato l'inventore di tanti artisti mi chiedevo se mi puoi dare una mano visto le tue innumerevoli amicizie ritrovate nella festa del tuo ultimo compleanno, auguri anche se in ritardo anche da parte mia. dei quattro moschettieri-presentatori storici della televisione tu sicuramente sei d'artagnan e come tale disponibile a darmi una mano per mio figlio. ti faccio sapere che ti contatto dalla provincia di caserta e fammi sapere quando e dove ti posso stringere la mano. anticipatamente ti ringrazio e ti saluto nicola.
Auguri per la carriera, se cerca ancora talenti, la invito a vedere mia figlia su YouTube. Annalisa turchi. in attesa di una risposta cordiali saluti.
Salve signor Baudo sono Giuseppe Di Salvo un ragazzo di 19 anni siciliano e Sono disperato poiché sto cercando in tutti i modi di riuscire ad avere un contatto con lei e non ci sto riuscendo lascio questo messaggio sperando in una sua risposta al mio indirizzo email poiché volevo sottoporle delle idee molto importanti e poi che avevo un problema da sottoporle che solo lei può risolvere Grazie mille e spero nella sua bontà
Carissimo Pippo Baudo,
Ti chiedo un piacere. Sono un tuo grande ammiratore. In bocca al lupo!
Collaboro con la rivista IL PELLICANO organo dell’AICOS Associazione dei Collezionisti Scout.
Desidero scrivere un articolo, che diventa un gioco di abbinamento tra gli autografi famosi scout e i nomi di Capo Guide, Capo Scout e personaggi VIP famosi che sono stati scout.
Nella raccolta di autografi sono a un certo buon punto. Ho raccolto molte, ma non tutte le immagini degli autografi. Ti chiedo cortesemente di rispondermi per via E.Mail, ponendo in allegato il tuo autografo. Necessitano anche brevissime informazioni biografiche.
Sarebbe doveroso per ciascuno un cenno breve biografico, ANNI SCOUT nel Gruppo ASCI … …, nella città: … incarichi associativi, carriera politica, TV:, autore di libri,… potremmo facilmente fare dimenticanze!
Teniamoci in contatto. Buona strada. Grazie ancora! Attilio (Gardini)
Attilio Gardini, Viale D. Bolognesi, 35 - 47121 Forlì FC
Buona sera,
ieri sera lo rivisto nella trasmissione di Fazio domenica 11-03-2018
mi a fatto ricordare quella notte che non sapeva come ritornare in albergo,
metto à prova la sua memoria, palazzo dello sport milano prima del suo crollo per neve,
si ricorda chi le a dato un passaggio 03:40 per l'albergo corso sempione vicino Rai ???
la saluto cordialmente.
Ciao grande e mitico Pippo, che bei ricordi il numero uno lo sai che mi hanno cambiato la vita professionale,
mi piacerebbe scambiare le emozioni provate
avresti mai pensato che una puntata come quella che hai fatto potesse arrivare a tanto?
Gentilmente sai dove possibile avere le registrazioni del numero uno?
mi servirebbe quella dei salumieri gennaio 1995 dove ho partecipato e sono arrivato secondo
grazie di cuore
ti lascio la mia mail a tua discrezione [email protected]
Renato Rodigari Bergamo
Caro Pippo, giorno 14 u.s. ci siamo incontrati al teatro Brancati di Catania: C'era la presentazione del libro di Santino Mirabella "In Scena" In quella occasione ebbi modo di consegnarti il mio libro 'A Sicilia -versi in dialetto siciliano- Sempre quella stessa sera ho scritto una poesia «A Pippu Baudo, Sicilianu di Razza» Mi farebbe piacere spedirla ma non ho l'indirizzo dove mandarla. E' possibile avere un luogo dove mandarla? Grazie e Buone Feste
mi piacerebbe cantare in una tua trasmissione ciao PIPPO
povera rai! povera italia!
Buonagiornata Pippo, Ho letto che sono nati i tuoi nipottitni. Auguro aloro tanta felicità e Prego la Santa Vergine che li protegga sempre.. Faccio i miei migliori auguri anche alla loro mamma e al loro papà.... Un caldo abbraccio ate con simpattia ..Pierina Vigetti Genova
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Luigi Tenco Sandra Mondaini Maurizio Costanzo Billy Wilder Loretta Goggi Marcello Marchesi Corrado Mantoni Lorella Cuccarini Heather Parisi Beppe Grillo Al Bano Carrisi Padre Pio Katia Ricciarelli Giulio Andreotti Carlo Conti Mara Venier Michelle Hunziker Piero Chiambretti Mike Bongiorno Sanremo 2008 Conduttori TV Sanremo 2008 Sanremo 2013 Sanremo 2019 TV