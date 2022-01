Biografia • Scene, colori e luci

Il quinquennio tra il 1510 e il 1515 è indicato l'arco temporale in cui nacque Jacopo dal Ponte a Bassano del Grappa. Il nonno Jacopo di Berto trasferitosi a Bassano del Grappa nel 1464 aveva un negozio di conceria nei pressi del ponte di legno sul Brenta da cui deriva il cognome dal Ponte.

Il padre Francesco dal Ponte il Vecchio è pittore con bottega nello stesso luogo. Jacopo inizia dunque la sua formazione dal padre in cui evidenzia un vero talento. Si ipotizza che negli anni tra il 1530-1540 ci sia stato l'incontro con Tiziano Vecellio durante dei soggiorni a Venezia.

In laguna comunque Jacopo dal Ponte - indicato anche come Jacopo da Ponte o Jacopo Bassano - affina la tecnica pittorica presso Bonifacio dé Pitati. La "fuga in Egitto" del 1532 segna l'esordio ufficiale con i personaggi inseriti nel paesaggio veneto in una profonda atmosfera di colori brillanti e compatti. Dalla plasticità del Pordenone, Jacopo negli anni '40 ha influenze del Manierismo.

Nel 1546 sposa Elisabetta Merzari dalla quale ha otto figli.

Gli anni centrali del Cinquecento lo vedono a un ritorno di un nuovo naturalismo, con un colore la cui luce s'incentra nei punti focali della scena e in San Giovanni Battista nel deserto questa tecnica modella le forme.

Dal 1560 approfondisce soggetti biblico-pastorali con il paesaggio preponderante nella scena. La parte finale della sua carriera artistica vede il passaggio a una pittura di tocco con la luce che compenetra i colori come nella veste del quadro di Santa Lucilla e gli splendidi notturni anticipatori del Seicento.

Jacopo Bassano muore nella sua città natale il 13 febbraio 1592.