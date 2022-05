Biografia

Michela Murgia rappresenta una delle personalità più in vista dello scenario intellettuale, sociale e anche politico dell'Italia contemporanea. Caratterizzata da un percorso tutt'altro che lineare, Murgia può aspirare a definirsi una donna dalla carriera di successo e forte di un ottimo riconoscimento pubblico, grazie a pubblicazioni importanti.

Nei paragrafi successivi vediamo come Michela Murgia è riuscita, attraverso la propria carriera personale, perseguita grazie a molta determinazione, a divenire una delle figure di spicco del panorama culturale e politico della Sardegna e del Bel Paese.

Michela Murgia: origini ed educazione

Nata a Cabras (Oristano) il 3 giugno 1972, a partire dal momento in cui compie i quattordici anni Michela Murgia inizia a darsi da fare per potersi pagare gli studi e al tempo stesso riceve i primi riconoscimenti in veste di autrice decisamente precoce.

In virtù dell'educazione ricevuta dalla famiglia, svolge il ruolo di animatrice dell'Azione Cattolica, della quale diviene presto referente regionale in ambito giovanile. Scrive uno spettacolo teatrale che viene rappresentato a Loreto, alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, alla fine del pellegrinaggio a livello nazionale dell'Azione Cattolica nel settembre 2004.

Nell'insieme delle svariate esperienze lavorative accumulate prima di dedicarsi completamente all'attività di scrittrice, Michela si dedica anche al ruolo di insegnante di religione. Inoltre, è venditrice di case in formula multiproprietà, diventa portiera notturna, dirigente amministrativa all'interno di una venditrice centrale termoelettrica e infine operatrice fiscale.

Il debutto come scrittrice

Scrive la sua prima pubblicazione, Il mondo deve sapere, al fine di raccontare in versione satirica la realtà che ogni giorno gli operatori che lavorano nell'ambito del telemarketing devono affrontare.

Inizialmente nato come un blog, il libro descrive il grado di sfruttamento economico operato dalle multinazionali per manipolare a livello psicologico i propri lavoratori precari. La pubblicazione nasce dall'esperienza maturata a titolo completamente personale nel settore telemarketing della Kirby, grande multinazionale, e viene successivamente portata a teatro e anche al cinema nel film del 2008 Tutta la vita davanti, di Paolo Virzì (con Isabella Ragonese, Massimo Ghini, Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Elio Germano e Sabrina Ferilli).

Nell'anno 2008 scrive Viaggio in Sardegna, vera e propria guida letteraria che conduce il lettore a scoprire i luoghi più remoti e meno conosciuti di tutta l'isola.

Michela Murgia

Il successo di Accabadora

L'anno successivo viene pubblicato il suo romanzo Accabadora, la cui trama vede al centro una Sardegna degli Anni Cinquanta alle prese con tematiche delicate all'eutanasia e all'adozione.

È con questo libro che si aggiudica il premio accordato dalla giuria narrativa del Premio Dessì 2009 e nel 2010 il Premio Mondello e il Premio Campiello.

Nel 2011 pubblica Ave Mary. E la chiesa inventò la donna, testo che ispira i Punkreas per scrivere le parole di una canzone per Fedez, che racconta questo tema, la figura della Madonna e della donna in generale nella chiesa cattolica.

Opere teatrali

Nel corso dell'anno 2016 decide di produrre per il Teatro di Sardegna due diverse opere, che vanno poi in scena al Teatro Massimo della città di Cagliari. Il primo tratta la distonia di Cento, mentre l'altro riguarda la trasposizione in lingua sarda del monologo Spadoneri.

L'anno successivo, per il teatro della capitale, viene ripreso il suo testo Festa Nazionale, mentre debutta anche nel contempo con lo spettacolo Accabadora, adattato dall'omonimo romanzo.

Michela Murgia e la politica

Per quel che concerne l'attività politica, già nel 2007, sceglie di sostenere Mario Adinolfi come candidato alle primarie del maggiore partito di centrosinistra, il Partito Democratico. Inoltre, sostiene come simpatizzante tutti i principali partiti che auspicano l'indipendenza della Sardegna, verso la quale si dimostra da sempre molto favorevole.

Nel 2014 si candida alla presidenza della Regione Sardegna: arriva terza con il 10% circa dei voti, senza ottenere un seggio in Consiglio regionale.

In vista delle elezioni europee del 2019 sostiene una lista che comprende diversi partiti di sinistra. Infine, sostituisce Vittorio Zucconi alla conduzione della trasmissione serale TgZero in onda ogni giorno su Radio Capital assieme a Edoardo Buffoni.

Altri libri di Michela Murgia

Seguono altri libri, tra i quali L'incontro (2011), L'Aragosta (2012, per questo libro di storie scrive un contributo) e L'ho uccisa perché l'amavo: Falso! (2013). Nell'ottobre del 2015 esce Chirù, romanzo che scrive in un periodo doloroso, mentre lotta contro un cancro.

È il libro che ho deciso di scrivere quando ho scoperto di avere un cancro. Per raccontare cose che pensavo di dover invecchiare prima di poter narrare. Invece mi sono trovata a chiedermi quanto tempo avessi ancora davanti

Durante la stagione televisiva iniziata a settembre del 2016 partecipa a Quante Storie, trasmessa quotidianamente su Rai 3, offrendo le proprie recensioni letterarie. Sulla stessa rete partecipa, a partire dal settembre del 2017, al programma Chakra, in onda ogni sabato pomeriggio.

Nel 2019 pubblica due libri: Noi siamo tempesta; Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe (scritto con Chiara Tagliaferri).

Vita privata

Michela Murgia sposa in totale segretezza nel 2010 Manuel Persico, bergamasco di quattordici anni più giovane di lei. Si separano quattro anni dopo a causa del cancro che le viene diagnosticato.