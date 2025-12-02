Biografia

L’Associazione Meter nasce ad Avola (Siracusa), per volontà del suo fondatore, don Fortunato Di Noto, che tra il 1989 e il 1991 iniziò ad appassionarsi alle nuove tecnologie: da un lato strumenti di comunicazione funzionale e positiva, dall’altro diffusione di orrori e violenza. Ciò che don Fortunato trovò in rete fu un vero e proprio “olocausto” perpetrato attraverso la produzione e la divulgazione di materiale a carattere pedofilo o a danno di minori. Il ritrovamento delle immagini pedopornografiche e dei proclami della pedofilia culturale spinsero don Di Noto e i soci fondatori, che tuttora lo seguono, verso ciò che sarebbe stata la loro missione: la lotta contro la pedofilia e gli abusi all’infanzia, la salvaguardia dei bambini e della loro innocenza.

Da qui la scelta del nome: la parola «meter» è di origine greca e significa «madre» e, in senso lato, «accoglienza, grembo, protezione e accompagnamento». Questo nome prende vita dall’esigenza di radicare e promuovere la cultura dei diritti dell’infanzia in Italia e nel mondo.

Promotrice della Legge n. 269/98, della L. n. 38/2006 e della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, Meter collabora attivamente con il C.N.C.P.O. (Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online) grazie ad un protocollo ufficiale siglato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni nel 2008, l’intesa sottoscritta nel 2023 con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato sostituisce il precedente protocollo.

Dal novembre 2017, l’Associazione Meter è partner ufficiale della Polizia polacca nella lotta alla pedofilia e pedopornografia online. L’accordo, stilato sulla falsariga di quello che regola i rapporti tra la Polizia Postale italiana e Meter, prevede che l’Associazione trasmetta alla Polizia polacca, saltando qualsiasi pastoia burocratica, attraverso un indirizzo email diretto, tutte le segnalazioni inerenti server, utenti e materiale polacco. Da qui la Polizia polacca potrà avviare le sue indagini.

Oltre alla fondamentale sinergia con le polizie, l’Associazione Meter ha intessuto negli anni significativi rapporti istituzionali che le hanno consentito di partecipare ad importanti tavoli tecnici e soprattutto di poter dare un contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti oggetto del lavoro quotidiano dell’ente, quali i tavoli tecnici del Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Un ulteriore importante traguardo per Meter è stato ottenere da AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) la qualifica di segnalatore attendibile nel contesto del Digital Services Act. Questo riconoscimento significa che Meter è ufficialmente abilitata a segnalare contenuti illegali direttamente alle piattaforme online. Le segnalazioni hanno priorità e devono essere gestite in tempi rapidi, perché rispondono a criteri di competenza, indipendenza e rigore (diligenza, accuratezza, obiettività) previsti dalle normative

Un pilastro fondante dell’Associazione è l’OS.MO.CO.P. (Osservatorio Mondiale Contro la Pedofilia) ufficio altamente specializzato nella ricerca dati su Internet e nell’elaborazione dei flussi di traffico per il contrasto della pedofilia e della pedopornografia.

Un servizio attivo è il Centro Ascolto, che con l’ausilio di varie competenze professionali, fornisce adeguate risposte ai problemi inerenti al disagio infantile e, in particolare, all’abuso sessuale, fisico e psicologico, alla pedofilia e a tutte le situazioni in cui è pregiudicata l’incolumità dei minori, attraverso l’accoglienza, l’accompagnamento, la presa in carico e l’orientamento del minore e della famiglia. Opera attivando un lavoro di rete tra i servizi presenti nel territorio, e inoltre, svolge attività di ricerca a carattere sociologico, giuridico, psicologico e informatico.

Altro settore di interesse è la formazione, essa rappresenta la risorsa alla quale attingere per prevenire, intervenire e promuovere la cultura dell’infanzia. La necessità di una formazione corretta e professionale, richiesta dalle agenzie educative chiamate ad un ruolo attivo di prevenzione e gestione del disagio, ha spinto Meter ad organizzare corsi di formazione su problematiche concernenti pedofilia, abuso su minori, bullismo, cyberbullismo, utilizzo consapevole e sicuro di Internet, integrazione e disabilità. L’attivazione di protocolli d’intesa sottoscritti con gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado e con le Università garantisce l’intervento formativo per gli studenti.

Il Centro Polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza è invece un polo di sensibilità, accoglienza, professionalità che pone al centro dell’attenzione i bambini e le loro famiglie, protagonisti e parte attiva dell’intervento.

I minori seguiti hanno un’età compresa tra i 2 e i 17 anni. Il Centro sostiene la genitorialità attraverso la Family room e si avvale della Snoezelen room, un approccio multisensoriale per ricreare un ambiente di ricercata pace familiare, infine svolge attività psicoeducative attraverso laboratori, campus estivi di integrazione tra bambini e ragazzi normotipici e con bisogni speciali.

Meter crede nel volontario, perché è una risorsa in grado di fornire un volto umano alla società, rendendola più sensibile ai bisogni dei bambini. Pertanto, mette a loro disposizione un ambiente in cui poter esprimere talenti, attitudini, motivazioni. Il volontario acquisisce una formazione tecnica affinché faccia sue le conoscenze, le strategie, il modus operandi e l’agire umile e carismatico dell’Associazione.

Meter si impegna, informando, formando e intervenendo in tutti i settori educativi, affinché il diritto di vivere sereni nella società e nella famiglia non diventi una condizione per pochi privilegiati, ma per tutti; in quanto troppi “bambini orfani con genitori vivi” (don Fortunato Di Noto) crescono o vivono ancora in una condizione di disagio e violenza.